Energetyczny koktajl zamiast kawy. Da ci solidnego kopniaka na cały dzień [PRZEPIS]

Dziś przygotujemy wspólnie z Hanną Stolińską z kanału OżywiONA energetyczny koktajl. Sprawdzi się on idealnie jako zdrowy zamiennik kawy, od której praktycznie większość z nas jest uzależniona. Będziesz mieć takiego samego kopniaka co po wypiciu małej czarnej!

Przepis na energetyczny koktajl zamiast kawy. Obudzi cię i doda siły Fot. YouTube.com / @odżywiONA

Pobudzimy cię bez użycia kofeiny! Jesteś gotowy/a?

Polubisz ten koktajl i będziesz się po nim czuć lepiej niż po kawie

Możesz pić go na czczo!

Przepis na energetyczny koktajl zamiast kawy. Obudzi cię i doda siły

Picie kawy na czczo. Wiemy, że jest to niezdrowe, a z automatu wstając idziemy do ekspresu albo sięgamy po czajnik i gotujemy wodę, aby ją zaparzyć. Kawa podnosi poziom kortyzolu we krwi i od samego ranka jesteśmy naładowani, nabuzowani energią, a to wcale nie jest dobre.

Pamiętajmy również, że nadmiar kofeiny może wywołać takie objawy jak ból głowy, kłopot z zaśnięciem, wzmożone bicie serca, niepokój czy też ból w klatce piersiowej. Zalecane jest picie 3 lub 4 filiżanek – nie kubków kawy – w ciągu dnia.

Jedni piją ją dla smaku, inni dla mocy. A wy, do którego teamu należycie? Moc czy smak? A może jedno i drugie?

Pamiętajmy też, że nie wszyscy na tę substancję mogę sobie pozwolić – z wielu przyczyn np. osoby z nadciśnieniem czy też osoby cierpiące na nadkwasotę. Dlatego mamy dla was ten przepis na energetyczny koktajl zamiast kawy.

Świetna alternatywa na zdrowe pobudzenie! Po tej dawce guarany, która świetnie zastąpi kofeinę, będziesz mieć fajnego kopniaka na dobre parę godzin.

Zawarty banan oraz mango w koktajlu spełniają funkcję słodzika. Banan należy do najbardziej kalorycznych owoców. Posiada on wysoki indeks glikemiczny. Jest to najczęstszy owoc, który zajadamy jako szybką przekąskę między posiłkami, gdyż daje nam natychmiastowy zastrzyk energii i to wcale nie na krótko. Nadaje się też jako przekąska przed treningiem, gdy przypadkiem zaburczy nam w brzuchu.

1 banan

garść szpinaku - 25 g

napój migdałowy - 1 szklanka, 240 g

mango - 1/2 sztuki, 140 g

guarana - 1/2 łyżeczki, 2,5 g

KROK 1) Wrzucamy do blendera dużą garść szpinaku

KROK 2) Dorzucamy 1 dojrzałego banana

KROK 3) Dorzucamy ½, czyli 140 g dojrzałego mango

KROK 4) Dolewamy 1 szklankę, czyli 240 g napoju migdałowego

KROK 5) 1 łyżeczka guarany - da nam moc i energei zamiast kofeiny

KROK 6) Blendujemy

KROK 7) Zmielony, gładki koktajl przelewamy do wysokiej szklanki

KROK 8) Smakujemy

Koktajl jest bardzo słodziutki, pyszny, syty i co najważniejsze nie czuć goryczy guarany! A przy posiadaniu kompaktowego sprzętu, który zblenduje nam go w momencie, kiedy mamy ochotę na ten błyskawiczny koktajl, zachowa on swoją świeżość.

Jeśli masz w domu nastolatków, którzy mają trudność z pochłanianiem owoców i warzyw, to koktajl jest idealną postacią. Ukryjemy w nim wszystkie cenne witaminy, które są zawarte w owocach i warzywach. Oczywiście można zrobić im opcję bez guarany albo z jej mniejszą ilością.

Czasem strzał energii jest potrzebny im do nauki. Na pewno lepsze to niż napoje energetyczne, które piją często z kolegami i koleżankami na przerwach.

Posiłek będzie pełnowartościowy i kolorowy – a pamiętajmy, że im bardziej kolorowy, nie tylko dla takiego dorastającego człowieka (bo nawet dla nas samych), tym bardziej atrakcyjny. Pochłaniamy go wtedy oczami, co wiąże się z tym, że chcemy coś spróbować. A jak nam już zasmakuje, to zwycięstwo!