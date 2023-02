Nie wszyscy są zadowoleni po podpisaniu paktu senackiego. "Myśleli, że będzie to coś więcej"

W e wtorek 28 lutego opozycja podpisała tzw. pakt poselski. Nie wymienia on jednak samorządowców. – Niektórzy myśleli, że będzie to coś więcej – mówił Zygmunt Frankiewicz w rozmowie z Onetem.





redakcja naTemat

