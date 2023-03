Kolejny cios w Putina. Niemcy przekażą Ukrainie systemy Skynex do strącania dronów

Niemcy okazują dalsze wsparcie Ukraińcom. Tym razem przekażą krajowi ogarniętemu wojną dwa nowoczesne systemy obrony powietrznej Skynex. Jest to ogromna szansa dla sił ukraińskich, by walczyć z rosyjską inwazją. Tymczasem Władimir Putin przyznał, że jednostki FSB biorą udział w toczących się walkach.

Niemcy przekażą Ukrainie nowoczesne systemy Skynex do strącania dronów Fot. YouTube.com/RheinmetallGroup

Dyrektor generalny niemieckiego koncernu obronnego Rheinmetall Armin Papperger zapowiedział, że Niemcy przekażą Ukrainie dwa supernowoczesne systemy obrony powietrznej Skynex

Wcześniej Niemcy planowały wykorzystać te systemy do wzmocnienia własnej obrony powietrznej

Ta decyzja niemieckich władz może zaboleć Władimira Putina, który w tym samym czasie przyznał, że w walkach w Ukrainie biorą udział jednostki FSB

Dyrektor generalny niemieckiego koncernu obronnego Rheinmetall Armin Papperger powiedział w rozmowie z "The Wall Street Journal", że do końca roku władze Niemiec planują przekazać Ukrainie dwa nowoczesne systemy obrony powietrznej Skynex. Jak dodał, zostały one zamówione przez rząd niemiecki, a wartość kontraktu wynosiła 200 milionów euro.

Dyrektor koncernu zauważył, że Niemcy planowały wykorzystać te systemy do wzmocnienia własnych luk w obronie powietrznej. Jednak Ukraina potrzebuje ich bardziej, co pokazuje, że Berlin przełamuje kolejne bariery w przekazywaniu broni.

Skynex to system do strącania dronów. Pierwszy raz został pokazany publicznie na paryskich targach w 2016. Na poligonie w Szwajcarii taki samobieżny artyleryjski zestaw przeciwlotniczy precyzyjnie strącił serią pocisków osiem bezzałogowców. Jest to szansa na ogromne wsparcie dla ukraińskich żołnierzy.

Władimir Putin potwierdził, że FSB bierze udział w walkach w Ukrainie

Rosyjskie media propagandowe - RIA Nowosti i RBK - podają, że prezydent Federacji Rosyjskiej w czasie kolegium FSB przyznał, że jednostki tej służby specjalnej brały bezpośredni udział w wojnie z Ukrainą. Podkreślił przy tym, że ich szeregi poniosły straty.

Natomiast biuro prasowe Dowództwa Operacyjnego Południe poinformowało o działaniach Rosjan u ujścia rzek Dniepr i Boh. Według tych doniesień Rosjanie modyfikują łodzie motorowe, by przenosić swoje grupy dywersyjne i wywiadowcze wśród wysp.