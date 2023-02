Coraz śmielsze działania na Kremlu. Putin zawiesił udział Rosji w traktacie z USA

We wtorek 28 lutego Władimir Putin podpisał ustawę o zawieszeniu udziału Rosji w układzie New Start, zawartym z Amerykanami. Traktat dotyczył redukcji zbrojeń strategicznych.

Putin zawiesił udział Rosji w traktacie New Start. Fot. kremlin.ru

Traktat między Stanami Zjednoczonymi a Rosją został podpisany w 2010 roku

Jego ustalenia obowiązywały od 5 lutego 2011 roku

Władimir Putin zapowiadał zawieszenie udziału Rosji w traktacie już w swoim orędziu, które wygłosił 22 lutego. Jak podaje agencja TASS, tego samego dnia ustawa została jednogłośnie przyjęta przez Dumę Państwową i zatwierdzona przez Radę Federacji.

Wówczas obwiniał także USA o pogorszenie wzajemnych stosunków, określił to jako "całkowitą zasługą amerykańskiego świata". Rosyjski przywódca stwierdził, że Stany Zjednoczone "zaplanowały i przeprowadziły serię wojen na całym świecie", a wszystko w jednym celu: "rozbicia systemu, który zapanował po II wojnie światowej". – Sytuacja na świecie po 1945 roku zmieniła się, pojawiają się nowe ośrodki wpływu, co jest naturalnym procesem. Niedopuszczalne jest jednak to, że Stany Zjednoczone przebudowują świat tak, by pasował do nich samych – mówił Putin.

We wtorek 28 lutego Władimir Putin podpisał ustawę i zawiesił udział Rosji w traktacie rosyjsko-amerykańskim o redukcji zbrojeń strategicznych. Jak informuje rosyjska agencja TASS, decyzję o wznowieniu udziału Rosji w traktacie może podjąć głowa państwa. Ustawa wchodzi w życie od momentu jej oficjalnej publikacji.

Traktat miał na celu ograniczenie liczby rozmieszczonych głowic do 1550 w obu krajach. Z kolei limit rakiet i bombowców wynosił 700 dla obu stron. Każda ze stron była upoważniona także do osiemnastu inspekcji rocznie, aby kontrolować narzucone ograniczenia.

W lutym bieżącego roku Departament Stanu USA przedstawił raport, w którym poinformowano o trudnościach w związku z realizacją wytycznych porozumienia. "Rosja nie wywiązała się z obowiązku ułatwienia amerykańskich działań inspekcyjnych" – głosi raport.

Orędzie Putina przed Zgromadzeniem Federalnym. Oskarżał Zachód

W swoim orędziu Putin oskarżał także Zachód o wywołanie wojny. Stwierdził, że Rosja jedynie używała i używa siły jedynie, żeby ją zatrzymać. Rosyjski prezydent wspomniał też o Polsce.

– Zachód otworzył się na nazistów w Niemczech, a teraz zaczęli robić z Ukrainy projekt antyrosyjski. Projekt ten jest zakorzeniony w XIX wieku, podobnie jak w przypadku Austro-Węgier i Polski. Ich celem jest wyrwanie nam naszych historycznych ziem – przekonywał. – My chcemy to zatrzymać – mówił. – Zachodni politycy nie dbają o tragedię ludzi – powiedział, oskarżając Zachód. Dodał, że "zdradził swoich ludzi".

Rosyjski przywódca oskarżył także Zachód o pomoc Ukrainie, zamiast bardziej ubogim krajom, które wymagają "ciągłego wsparcia". - Chcę powtórzyć: to oni rozpętali wojnę, a my siłą ją powstrzymamy – próbował przekonywać. Putin oskarżał też Zachód o przygotowywanie rzekomych ataków na Krym.