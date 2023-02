Nadciąga rosyjska ofensywa. Ważny apel do Ukraińców: "bądźcie gotowi na wszystko"

Gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim opublikował nagranie, na którym ostrzega Ukraińców przed rosyjską ofensywą. Jak twierdzi, wojska Putina są technicznie gotowe do zmasowanego ataku.

Witalij Kim ostrzega Ukraińców ws. rosyjskiej ofensywy. Fot. STRINGER/AFP/East News

Najkrwawsze walki toczą się obecnie w Bachmucie w obwodzie donieckim

Szef obwodu mikołajowskiego wskazał, że Rosjanie zbliżają się do właściwej fazy ofensywy

Od jakiegoś czasu media donoszą o rosyjskiej zimowej ofensywie. Wiadomo, że na razie trwa jej wstępna faza i Rosjanie przygotowują się do zmasowanego ataku, gromadząc broń i koncentrując swoich żołnierzy.

Apel gubernatora obwodu mikołajowskiego. "Bądźcie gotowi na wszystko"

Gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim przekazał, że Rosjanie obecnie przygotowują się do właściwego ataku. Ostrzega rodaków, że ofensywa może nadejść lada dzień i apeluje, aby "byli przygotowani na wszystko".

– Rosja jest gotowa do zmasowanego ataku na Ukrainę już w piątek, ale odkłada go na później (...) Rosjanie są technicznie gotowi do uderzenia. Z pewnych powodów tolerują przyjmowanie ciosów, ale wciąż się do tego intensywnie przygotowują. Przeprowadzają rozpoznanie i zmieniają taktykę – powiedział gubernator.

Bachmut cały czas się broni

Od kilku miesięcy pod Bachmutem, jak i w samym mieście toczą się ciężkie walki. Wiadomo, że wojska ukraińskie przeprowadziły kontratak. To nieznacznie poprawiło ich sytuację. Jednak Rosjanie cały czas próbują otoczyć miasto, a oddziały zasilają nowe jednostki. Ukraińcy w tym celu mieli wysadzić jedną z tam, by utrudnić im wkroczenie.

W poniedziałek 27 lutego strona ukraińska przekazała, że tylko w ciągu doby wojska rosyjskie ostrzelały Bachmut za pomocą ponad 100 pocisków artyleryjskich. Z najnowszych informacji osób zajmujących się tzw. białym wywiadem wynika, że wojskom Putina udało się wkroczyć do północnej części Bachmutu i zająć tamtejsze bloki mieszkalne.

Dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski przekazał, że obrona miasta jest coraz trudniejsza. – Sytuacja (...) jest nadzwyczaj napięta. Mimo znacznych strat wróg rzucił do szturmu najlepiej przygotowane oddziały szturmowe Grupy Wagnera, które próbują przerwać obronę naszych wojsk i otoczyć miasto – stwierdził dowódca.

Strona ukraińska odnosi małe sukcesy, jednak wojska rosyjskie nie zaprzestają szturmu na miasto. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, Władimir Putin jest bardzo zdeterminowany, aby osiągnąć sukces z uwagi na coraz większe niezadowolenie społeczeństwa z prowadzonej przez niego polityki, a głównie z ogromnych strat wojsk rosyjskich.

"Trwa faza wstępna". Rosjanie koncentrują wojska

Jak informowaliśmy w pierwszej połowie lutego, wówczas mówiło się o fazie wstępnej ofensywy rosyjskiej. Polega ona między innymi na koncentrowaniu setek tysięcy żołnierzy przez Rosjan.

Korespondent wojenny Mateusz Lachowski opowiedział nam wówczas z Bachmutu, że w rosyjskich obwodach: kurskim, briańskim, biełgorodzkim i na południu Ukrainy, w Mariupolu, Rosjanie koncentrowali setki tys. żołnierzy. Dziennikarz dodał, że na południu – m.in. pod Mariupolem – Rosjanie mają skoncentrowanych ponad 30 tys. żołnierzy. – Jak mówią analitycy, obecnie trwa faza wstępna, która ma zmusić Ukrainę do użycia swoich rezerw tak, aby w momencie właściwego uderzenia Ukraińcy nie mieli wystarczających sił do obrony – tłumaczył nam 9 lutego Lachowski.