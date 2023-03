W nocy 28 lutego doszło do tragicznego zderzenia pociągu pasażerskiego z towarowym w Grecji. Zginęły co najmniej 32 osoby. Media podają, że jest to "najtragiczniejszy wypadek kolejowy, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła".





Tragedia w Grecji. Co najmniej 32 osoby nie żyją po kolizji dwóch pociągów

Katarzyna Rochowicz

W nocy 28 lutego doszło do tragicznego zderzenia pociągu pasażerskiego z towarowym w Grecji. Zginęły co najmniej 32 osoby. Media podają, że jest to "najtragiczniejszy wypadek kolejowy, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła".