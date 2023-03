Za chwilę ma być -20 stopni, a media donoszą, że... od dziś wiosna. Ekspert IMGW wyjaśnia

Katarzyna Rochowicz

1 marca 2023 roku to pierwszy dzień... wiosny. Tak, media nie mylą się w dzisiejszych doniesieniach. Co więcej, o początku wiosny informuje przede wszystkim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk tej instytucji w rozmowie z naTemat.pl wyjaśnił, o co dokładnie chodzi.