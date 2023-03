Piłkarz spróbował diety Cristiano Ronaldo. Reakcja organizmu była dużym szokiem

Gabriel Menino, piłkarz brazylijskiego Palmeiras, przyznał w jednym z wywiadów, że spróbował sposobu odżywiania jednego z najlepszych graczy w historii futbolu. Dieta, jaką stosuje Cristiano Ronaldo, okazała się jednak zbyt trudna dla Brazylijczyka. – Myślałem, że umrę – przyznał otwarcie Menino.

Cristiano Ronaldo uchodzi za wzór do naśladowania, jeśli mowa o jego higienie pracy zawodowego piłkarza. Fot. face to face/FaceToFace/REPORTER

Cristiano Ronaldo 5 lutego 2023 roku skończył 38 lat

Portugalczyk zimą został piłkarzem saudyjskiego Al-Nassr

CR7 zdobył w seniorskiej karierze klubowej ponad 500 goli

Cristiano Ronaldo w ostatnich kilkunastu miesiącach zszedł ze sceny największych europejskich lig. Portugalczyk zdecydował się na rozstanie z Manchesterem United, a samo pożegnanie było dosyć burzliwe, bo szokującym wywiadzie dla "The Sun".

– Poczułem się zdradzony i poczułem, że są tutaj ludzie, którzy nie chcą mnie w klubie. Tak było w zeszłym sezonie i tak jest teraz. Mówię, co myślę, bo powinni poznać prawdę. Ten klub zatrzymał się w czasie, nie mogę tego zrozumieć. Nic nie zmieniło się od czasów Sir Aleksa i on wie, że klub nie jest na dobrej drodze. A ludzie? Albo tego nie widzą i są ślepi, albo zwyczajnie nie chcą tego widzieć – przyznał CR7 w wywiadzie, jakiego udzielił Piersowi Morganowi w magazynie "Uncensored", który ukazał się również w "The Sun".

Portugalia podczas MŚ 2022 swój udział zakończyła na ćwierćfinale, przegrywając (0:1) z rewelacją turnieju, reprezentacją Maroka. Stało się jasne, że to koniec rezerwowego podczas decydujących meczów Cristiano na zdobycie upragnionego mistrzostwa świata. Ten tytuł w Katarze zdobył za to największy rywal CR7 w karierze, Argentyńczyk Lionel Messi.

Saudyjska emerytura Cristiano

Po skandalu w Anglii oraz nieudanych MŚ słynny portugalski piłkarz postanowił zmienić otoczenie. Kolejnym krokiem w karierze CR7 okazała się Arabia Saudyjska. Cristiano Ronaldo wylądował w lidze, w której na co dzień występuje np. Grzegorz Krychowiak.

Portugalczyk zaszokował swoją decyzją tych, którzy liczyli, że zobaczą swojego ulubieńca np. w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Nic z tego, kolejnym przystankiem CR7 zostało saudyjskie Al-Nassr. Cristiano Ronaldo stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. Klub z Arabii Saudyjskiej łącznie za 2,5 roku pobytu CR7 zapłaci bajońską kwotę pół miliarda dolarów.

Cristiano Ronaldo strzela gole dla Al-Nassr, ale jego zdobycze nie elektryzują już tak bardzo fanów piłki, jak miało to miejsce w przypadku wystepów w Anglii, czy wcześnie w barwach Juventusu Turyn oraz – przede wszystkim – Realu Madryt, ukochanego przez CR7 klubu.

Dieta CR7 nie dla wszystkich

Zabawną historią związaną z Cristiano Ronaldo podzielił się w ostatnich dniach Brazylijczyk Gabriel Menino. Mający 22 lata piłkarz występujący w brazylijskim Palmeiras w jednym z wywiadów opowiedział, jak musiał radzić sobie z problemami, kiedy nie grał regularnie.

Jednym ze sposobów miało być postawienie na dietę Cristiano Ronaldo. Menino zalecił dietetykowi, żeby przygotował dokładnie taki układ posiłków, jaki przyjmuje portugalska gwiazda. Szybko okazało się, że to zestaw, który... zbuntował organizm Menino.

– To był szok. Chciałem być jak Cristiano Ronaldo, wyglądać tak, jak portugalski gwiazdor. Na śniadanie jadłem jajko i do tego suplementy. Przed treningiem same suplementy. Lunch? Ryba z sałatką. Następnie kolejna przekąska z suplementów. Obiad to ponownie ryba i sałatka. I przed snem kolejne suplementy. Mój organizm się zbuntował. Myślałem, że umrę. Po pięciu minutach gry nie byłem w stanie biegać – wspominał Brazylijczyk.

Jak pokazuje przykład, nawet zawodowy piłkarz może mieć problem, żeby stać się tak wyjątkowy, jak CR7. Portugalczyk jest najwyraźniej jedyny w swoim rodzaju, a jego organizm reaguje zupełnie inaczej na tak nietypowy zestaw, który innym może... bardziej zaszkodzić.