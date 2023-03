To z nią łączony jest Fabijański. 19-letnia Zofia przerwała milczenie i zdradziła kulisy ich relacji

Sebastian Fabijański od pewnego czasu jest łączony z Zofią Strulak. Aktor i tik-tokerka byli już widziani na mieście w czułych ujęciach. Tymczasem 19-latka udzieliła pierwszego wywiadu i zdradziła kulisy ich relacji.

Zofia Strulak o znajomości z Fabijańskim. fot Artur Zawadzki/REPORTER // Fot Instagram / strulax

Fabijański wspominał w jednym z wywiadów, że otworzył się na nową relację. Nie chciał jednak nic więcej ujawniać

Media szybko dowiedziały się, że aktora może łączyć coś więcej z Zofią Strulak. Niedługo później paparazzi przyłapali ich na czułościach

Teraz 19-latka odpowiedziała na pytanie o relacje z gwiazdorem

Fabijański jest z Zofią Strulak? 19-latka zabrała głos

Sebastian Fabijański nie tak dawno przyznał, że w jego życiu pojawiła się kobieta, z którą rozwija relację. 35-letni artysta w rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post starał się być ostrożny i nie wyjawić za dużo.

– Co z tego będziemy? Zobaczymy. Nie zapeszam – oznajmił, jednocześnie wspominając, że jego ukochana nie jest osobą publiczną i nie ma zamiaru pokazywać się z nią "na salonach".

– Nie mam wpływu na to, czy paparazzi zrobią mi zdjęcia, czy nie, ale mam wpływ na to, czy będę z moją partnerką przychodził w takie miejsca jak premiera, afiszował się, czy pokazywał się w mediach społecznościowych. Na to mam wpływ i tego w planach nie mam – zapowiedział.

Wielu zaczęło się więc zastanawiać, kim jest nowa ukochana Sebastiana Fabijańskiego? To udało się ustalić Pudelkowi, który opublikował na łamach swojego serwisu zdjęcia, które zrobiono z ukrycia. Fabijański był na nich z 19-letnią Zofię Strulak, której instagramowe konto @strulax śledzi ponad 50 tys. użytkowników.

Szybko radosne wieści przyćmiły niepokojące publikacje nastolatki. Chodziło o jej stan zdrowia. Na InstaStory dała do zrozumienia, że ma kłopoty z sercem. Diagnoza zasadnicza to omdlenie i zapaść. "Od 10:00 jestem w szpitalu, a diagnozę dostałam pół godziny temu. Kolejna zapaść, serce mi z tej miłości nie wyrabia. Dziękuję za wszystkie wiadomości, jest dużo lepiej" – uspokoiła swoich followersów.

Kiedy poczuła się już znacznie lepiej udzieliła wywiadu portalowi cozatydzien.pl, w którym została zapytana "co łączy ją z popularnym aktorem".– Spotykamy się, lubimy swoje towarzystwo. Czy łączy nas coś więcej niż przyjaźń? Na obecną chwilę nie – powiedziała szczerze Zofia.

Co działo się ostatnio u Fabijańskiego?

Przypomnijmy, że przez lata Fabijański cieszył się dobrymi recenzjami swojej gry aktorskiej w różnych produkcjach i to głównie na tym skupiali uwagę fani i media. W dodatku – może mało kto wiedział – ale artysta rozwijał też swoją pasję malarską.

Ostatnimi czasy zaliczył jednak kilka medialnych afer. A wszystko przez to, co działo się w jego życiu prywatnym. Jak pisała Helena Łygas w naTemat: "Fabijański podpalił swoje życie i patrzy jak płonie, dorzucając do pożaru kolejne szczapy".

Gdy w sieci popularność zdobywał jego filmik z Rafalalą zaczął się tłumaczyć, że to spotkanie w ramach jednej z produkcji filmowych. Szybko jednak okazało się, że to kłamstwo. Minęło kilka tygodni, a artysta oskarżył transpłciową celebrytkę o szantaż.

Nie był to koniec, bo chwilę później wyszło na jaw, że Fabijański i Maffashion się rozstali. Te wydarzenia skłoniły aktora do udzielenia wywiadu, w który odniósł się do wszystkich zawirowań w swoim życiu prywatnym.

Przyznał, że spotkał się z Rafalalą tylko raz pod wpływem narkotyków i niewiele z tego pamięta. W trakcie wywiadu dodał również, że nie był wierny Kuczyńskiej i zdradził ją, gdy byli w związku. Gdyby tego było mało, aktor kilka tygodni temu wszedł w środowisko freak fight i zaczął walczyć. Przegrał jednak w starciu z raperem Wac Toją. To spowodowało, że internauci nie szczędzą mu w sieci przykrych słów.