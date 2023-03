Duży problem policji w Warszawie. Brakuje 20 proc. funkcjonariuszy

W Warszawie brakuje 20 proc. policjantów: ma to związek z masowymi odejściami funkcjonariuszy na emeryturę. Obecnie w całym garnizonie stołecznym służbę pełni niespełna 8100 na 10 tys. funkcjonariuszy.

W Warszawie brakuje policjantów

Chodzi o 863 funkcjonariuszy, głównie z dużym doświadczeniem

Funkcjonariusze z całej Polski będą kierowani do Warszawy na staże adaptacyjne

Jak dowiedział się reporter RMF FM, w związku z masowymi odejściami na emeryturę funkcjonariuszy, w całym garnizonie stołecznym służbę pełni niespełna 8100 na 10 tys. policjantów. Liczby są bezlitosne, bo brakuje dokładnie 863 funkcjonariuszy, głównie takich, którzy mogą pochwalić się dużym doświadczeniem.

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że już przed tą falą odejść wakaty w garnizonie warszawskim wynosiły ponad tysiąc osób, w tej chwili brakuje jednej piątej całego składu. Faktem jest, że brak funkcjonariuszy może przełożyć się na obniżone bezpieczeństwo mieszkańców stolicy.

Komenda Stołeczna zapewni, że policjanci będą reagować na wezwania, jednak po ocenie, które z interwencji są najważniejsze i wymagają pilnej interwencji. Policjantów brakuje nie tylko w Warszawie, lecz także w okolicznych powiatach. Z powodu braków kadrowych zdecydowano o zamknięciu na noc komisariatów w komendzie otwockiej i piaseczyńskiej. Pojawiają się też problemy w obsadzaniu policyjnych izb zatrzymań. Jak zauważa RMF 24, sytuację poprawić mają młodzi policjanci, głównie z kursów podstawowych z całej Polski, którzy są kierowani do Warszawy na staże adaptacyjne. 630 funkcjonariuszy: tylu jest obecnie w stolicy policjantów-stażystów.

Zatrzymani w Warszawie wożeni do innych miast

Z powodu braku policjantów komisariaty w Warszawie mają problem z obsługą pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Ci wożeni są więc nawet do sąsiednich miast. Komisariat Policji Warszawa Ursynów w piśmie, które opublikował portal haloursynów.pl poinformował nawet, że zawiesza do odwołania przyjmowanie osób zatrzymanych i doprowadzanych w celu wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w tutejszej jednostce. – Powyższa sytuacja jest spowodowana odejściem na emeryturę policjantów pełniących regularną służbę – czytamy w piśmie kierowanym do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, której podlega komisariat przy Janowskiego. Jak donosi RMF, podobne decyzje podjęto także na Pradze Południe, obejmującej również Wawer, Wesołą i Rembertów oraz w izbie zatrzymań na Woli. W efekcie problemów zatrzymani są wożeni do Piaseczna, Grodziska Mazowieckiego, Mińska Mazowieckiego, ale również Siedlec czy Mławy. Do tej miejscowości z Ursynowa jest ponad 120 km. Jak zauważa Business Insider, dwa razy więcej policjantów niż w ubiegłym roku zawnioskowało o przejście na wcześniejsze emerytury. Na początku lutego Senat jednogłośnie opowiedział się za ustawą, która wprowadzi nowy dodatek "antyemerytalny" dla funkcjonariuszy i żołnierzy za długoletnią służbę. Nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc.