Tak Putin nagrodził swoją kochankę. Wyciekł sekret Kremla

Wyciekły informacje o tym, gdzie mieszka kochanka Putina. Alina Kabajewa ma zajmować apartament z kilkudziesięcioma pokojami oraz m.in. prywatnym kinem. Dziennikarzom udało się nawet dotrzeć do zdjęć rezydencji, którą w prezencie rosyjski dyktator miał podarować kochance.

Kim jest kochana Putina. Tak wyglądała willa,którą kupił Kabajewej Fot. AP / East News

Związek Putina i Kabajewej to tajemnica poliszynela, choć na razie trudno było zebrać na to twarde dowody

Dziennikarzom portali Projekt udało się dotrzeć do informacji, że Kabajewa przeprowadziła się do nowej rezydencji

Kabajewę i Putina ma łączyć nie tylko romans, ale też czwórka dzieci

Nowy dom Kabajewej ma być położony w Soczi, a dokładniej w rejonie wałdajskim. Swoje wille mają tam najbliżsi współpracownicy Putina, a także on sam.

Posiadłość Kabajewej z prywatną linią kolejową

Willę można zobaczyć na zdjęciach satelitarnych. Dom ma mieć ok. 1200 m kw. powierzchni, a cała działka ponad 2600 m kw. Wartość posiadłości zbudowanej między 2020 a 2022 rokiem to ok. 120 mln dolarów.

Dom ma liczyć kilkadziesiąt pokoi, prywatne kino, basen i lądowisko dla śmigłowców. Dziennikarze Projektu piszą także o prywatnej linii kolejowej, która ma dojeżdżać do stacji, dostępnych wyłącznie dla bliskich Kabajewej i Putina. Według Projektu zbudowano co najmniej trzy oddzielne stacje kolejowe dla prezydenta Władimira Putina w pobliżu jego rezydencji w Valdai, Nowo-Ogaryovo i Soczi. Taka ma być właśnie również w rezydencji na Valdai, w której mieszka domniemana kochanka Putina Alina Kabajewa i ich wspólne dzieci.

"Jeden ze strażników w rozmowie z korespondentem Projektu nazwał obiekt stacją specjalną i powiedział, że przejście tam jest zamknięte. Lokalni mieszkańcy twierdzą, że przyjeżdżając pociągiem do Valdai, prezydent używa również helikoptera, aby pokonać niewielką odległość dzielącą stację od rezydencji" – relacjonuje portal.

Film o sekretnym związku Putina i Kabajewej pojawił się również na YouTube Aleksieja Nawalnego.

"Od prawie 23 lat Putin jest pierwszą osobą w państwie, najbardziej znaną osobą w Rosji. Ale nadal starannie ukrywa swoje życie osobiste. Co on ukrywa? Maria Pevchikh i Gieorgij Alburow opowiadają o tym, gdzie Putin ukrył swoją kochankę Alinę Kabajewą i pokazują wnętrza jego pałacu w Wałdaju - takiej ilości złota jeszcze nie widzieliście!" – zaanonsowany jest film.

Śmierć lekarki Putina

Związek Putina z Kabajewą jest owiany szeregiem tajemnic. Wśród tego, o czym mówi się jako o fundamencie związku pary, są dzieci, ale też interesy. Kabajewa ma być matką przynajmniej jednego dziecka Putina (mówi się nawet o czwórce), ale sceptycy mówią, że to para stricte biznesowa. Kabajewa ma wyłącznie uchodzić za kochankę Putina, lecz w rzeczywistości ma pomóc mu ukrywać majątek lub kryć jego rzeczywistą orientację seksualną.

Po licznych przypadkach tajemniczych śmierci, które miały miejsce w ostatnim czasie w Rosji, media obiegła kolejna informacja. Umrzeć miała doktor Natalia Thiebaud Kondratiewa. Informacja miała bezpośredni związek z Aliną Kabajewą. Kobieta zmarła bowiem na cztery dni przed ujawnieniem informacji, że była w zespole, który przyjmował na świat sekretne dzieci Putina i jego kochanki.