Nikt nie dzwoni do Putina? Rzecznik Kremla uderza w Scholza i Macrona

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow krytycznie odniósł się do przywódców Francji i Niemiec, komunikując, że od dawna nie kontaktowali się z Władimirem Putinem. Jak zaznaczył Pieskow, prezydent Federacji Rosyjskiej pozostaje otwarty na kontakty z politykami innych krajów.

Rzecznik Kremla przekazał, że Władimir Putin pozostaje otwarty na kontakty z politykami innych krajów. Fot. kremlin.ru

Rzecznik Kremla powiedział, że Władimir Putin pozostaje "otwarty na negocjacje" w sprawie "rozwiązania kryzysu ukraińskiego"

Dmitrij Pieskow zaznaczył przy tym, że ani Emmanuel Macron, ani Olaf Scholz od dłuższego czasu nie nawiązywali kontaktu z prezydentem Rosji

Rzecznik prasowy Kremla oświadczył w wywiadzie dla rosyjskiego prorządowego dziennika "Izwiestia", że Władimir Putin jest "otwarty na negocjacje" w sprawie "rozwiązania kryzysu ukraińskiego". Nawiązał przede wszystkim do rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Do tej pory byli oni jedynymi zachodnimi przywódcami, którzy potrafili rozmawiać z głową Federacji Rosyjskiej.

Władimir Putin pozostaje otwarty na rozmowy, ale nie ma żadnej inicjatywy od polityków innych państw

Dmitrij Pieskow, w imieniu Putina, z zażaleniem oświadczył, że zarówno Emmanuel Macron, jak i Olaf Scholz od dłuższego czasu nie nawiązywali kontaktu z prezydentem Rosji. – Wszyscy powinni to wiedzieć: nie było żadnych próśb, instrukcji ani ustaleń na temat możliwego terminu takiej rozmowy – powiedział rzecznik Kremla.

Pieskow przypomniał również, że szef niemieckiego rządu miał rzekomo obiecywać, iż będzie "szukał sposobów rozwiązania sytuacji", ale "w ostatnim czasie nie było żadnych inicjatyw". Dodał, że Włądimir Putin jest otwarty na wszelkie kontakty, które "w taki czy inny sposób pomogą Rosji osiągnąć jej cele".

Dmitrij Pieskow o chińskim "planie pokojowym"

24 lutego, w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, chińskie władze opublikowały "stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu w Ukrainie". Przedstawiły to, jako 12-punktowy "plan pokojowy”.

Rzecznik Kremla odniósł się do wspomnianego "planu pokojowego" Chin. Ocenił go jako warty analizy. Zastrzegł jednak, że "Moskwa na ten moment nie widzi przesłanek do pokojowego rozwiązania tej sytuacji".

Scholz wezwał Putina do zakończenia wojny

Podczas grudniowej rozmowy Olafa Scholza z Władimirem Putinem "kanclerz wezwał prezydenta Rosji do jak najszybszego znalezienia rozwiązania dyplomatycznego, w tym wycofania wojsk rosyjskich" – podkreślili w komunikacie przedstawiciela biura prasowego kanclerza RFN.

Ponadto kanclerz Niemiec i prezydent Rosji omówili także globalną sytuację żywnościową, która jest szczególnie napięta w wyniku rosyjskiej wojny. Przypomnijmy, że wprawdzie pod agendą ONZ i Turcji uzgodniono, że z ukraińskich portów będzie wypływać zboże, ale Rosjanie już kilka razy łamali tę umowę. Scholz i Putin uzgodnili wówczas, że pozostaną w kontakcie.