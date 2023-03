Dobre wieści dla wierzących "antyglutenowców". Watykan wydał niecodzienną decyzję

Watykan przychylił się do próśb polskich biskupów. Watykan wydał zgodę na przyjmowanie Komunii Świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu bez wymagania zaświadczenia o chorobie.

Watykan wydał niecodzienną decyzję. Fot. Piotr Hukalo/East News

Stolica Apostolska przychyliła się do prośby polskich duchownych

Watykan zgodził się na przyjmowanie Komunii Świętej w nieco innej postaci

Przewodniczący komisji bp Piotr Greger przekazał, że Watykan wydał zgodę na przyjmowanie Komunii Świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu w polskich kościołach. Taką decyzję będzie mógł podjąć proboszcz danego kościoła, duszpasterz lub osoba, która prowadzi liturgię bez wymaganego zaświadczenia o chorobie.

Watykan w dekrecie Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z grudnia ubiegłego roku "pozytywnie odniósł się do prośby polskich biskupów, dotyczącej zezwolenia przyjęcia Komunii Świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu". Biskup Greger stwierdził, że "będzie to duże uproszczenie dla osób chorych na celiakię".

– Chodziło o zmianę brzmienia jednego z punktów Instrukcji Episkopatu Polski dotyczącego materii Eucharystii. Prosiliśmy o zgodę Stolicy Apostolskiej, aby taką decyzję mógł podjąć proboszcz miejsca lub duszpasterz, ewentualnie ten, kto przewodniczy liturgii, nie wymagając zaświadczenia o chorobie. Oczywiście tylko w uzasadnionej sytuacji – poinformował.

"Państwo musi być świeckie". Mocne słowa papieża Franciszka o polityce

Niedawno pisaliśmy z kolei o kontrowersyjnych opiniach papieża Franciszka, które mają się ukazać książce wydanej tuż przed 10. rocznicą wyboru Franciszka na papieża, która przypada na 13 marca 2023 roku. "Pasterz" to książka spisana przez watykanistów Francesca Ambrogetti i Sergio Rubina.

Papież w książce stwierdza między innymi, że "państwo musi być świeckie, bo kraje wyznaniowe źle kończą. W jego ocenie "sprzężenie Kościół-państwo nie działa". Jak podkreśla Franciszek, broni on świeckości państwa, ale nie laicyzmu, który "nie dopuszcza wizerunków religijnych w przestrzeni publicznej".

Jak cytują publikację włoskie media, papież Franciszek stwierdza, że "chrześcijanie muszą angażować się w politykę", ponieważ kiedy "czytamy to, co mówił Jezus, widzimy, że był zaangażowany w politykę". A czym jest polityka? Według Franciszka to "styl życia dla polis, dla miasta".

"To, czego ja nie robię, ani Kościół nie powinien robić, to polityka partyjna" – głosi jeden z cytatów z książki pt. "Pasterz", która najpierw ukaże się w Argentynie. Papież w niej twierdzi, że Ewangelia ma wymiar polityczny, ponieważ mówi o nawróceniu mentalności społecznej, w tym religijnej. "Tak, zajmuję się polityką. Bo każdy musi się nią zajmować" – stwierdza.

Dodał także, że jego program "to ten wskazany przez kardynałów podczas kongregacji generalnych przed konklawe". Chodzi m.in. o ożywienie głoszenia Ewangelii, zredukowanie centralizmu watykańskiego i zwalczanie pedofilii oraz skandali finansowych w Kościele.