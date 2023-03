Wieniawa odważyła się na szczere wyznanie. Nie ma dobrych wspomnień ze szkoły

Kamil Frątczak

J ulia Wieniawa należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Tym razem artystka postanowiła odnieść się na Instagramie do konfliktu pomiędzy Seleną Gomez a Hailey Bieber. Wieniawa wróciła również wspomnieniami do czasów szkolnych. Jak się okazało nie było jej lekko, a koleżanki potrafiły dać jej popalić.