Lewandowska pojawiła się na Fashion Week w Paryżu. Zachwyciła stylizacjami

Anna Lewandowska coraz chętniej pokazuje się na modowych imprezach. Tym razem zawitała na Paris Fashion Week. Na ulicach stolicy Francji pokazała się w kilku olśniewających stylizacjach.

Anna Lewandowska wybrała się na Paris Fashion Week. Fot. Instagram/@ annalewandowskahpba

Anna Lewandowska nie próżnuje i ciągle jest w coś zaangażowana. Jak nie w sportowe aktywności, to teraz jeszcze poleciała na pokazy do Francji

Zaprezentowała się tam w stylizacjach od światowych domów mody. Na swoim instagramowym koncie podzieliła się kilkoma kadrami z szybkich sesji w Paryżu

Żona Roberta Lewandowskiego od wielu lat nie jest już tylko trenerką. To prawdziwa bizneswoman: organizuje fit obozy, promuje swój catering dietetyczny, kosmetyki oraz zdrowe przekąski. Współpracuje też z marką odzieży sportowej, u której stworzyła swoją kolekcję.

Lewandowska na Paris Fashion Week

Anny Lewandowskiej nie zabrakło również teraz na Paris Fashion Week. Pobyt w stolicy Francji relacjonuje na swoim instagramowym koncie, gdzie zgromadziła 5 milionów obserwatorów. To właśnie tam podzieliła się efektem swoich stylizacji.

Na podbój Paryża wybrała zestaw od Versace. Były to dopasowane "śliskie" spodnie oraz oryginalna marynarka, która miała złote guziki i dekolt w kształcie łezki, dzięki zapięciu pod szyją. Do tego czarne okulary. Choć stylizacja nie była wymyślna, to i tak "Lewa" wyglądała w niej jak milion dolarów.

Czytaj także: Lewandowska w dniu urodzin wspierała męża z trybun. Internauci zwrócili uwagę na jej strój

Anna opublikowała na Instagramie krótki filmik, na którym pozuje w tej kreacji. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których fani ją komplementują. "Pasujesz tam, masz idealne poczucie stylu i klasy", "Kobieta rakieta! Nic dodać, nic ująć", "Bomba wdzianko"– czytamy.

Kolejnego dnia Lewandowska wybrała kreację od Chloe: jeansy dzwony, marynarka z ciemnego jeansu i niebieski sweter. Ten codzienny outfit dopełniła błękitna torebka i buty na platformach.

We Francji z "Lewą" jest też stylistka Karla Gruszecka.

Anna Lewandowska o modzie

Lewandowska wspominała już, że uwielbia modę. "Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą, to się trochę zmieniło" – napisała swego czasu w felietonie dla "Twojego stylu".

"W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu. Jednocześnie obserwuję też ekotrendy w świecie mody, coraz popularniejszy minimalizm, to jak pandemia wpłynęła na nasze decyzje zakupowe i… zaglądam do swojej garderoby" – dodała. Z kolei w wywiadzie dla "Vivy" "Lewa" wyznała, że zgłaszali się do niej różni eksperci z branży fashion. Bizneswoman wyjaśniła, że mimo wszystko, wolała postawić na zdolnych ludzi z Polski. Do nich ma największe zaufanie.

"Pamiętam, jak ktoś rekomendował mi świetnego fotografa z Francji. Powiedziałam, że mamy przecież świetnych fotografów w Polsce. Innym razem ktoś polecał mi stylistkę Moniki Bellucci. 'Dziękuję, jestem zadowolona z własnej stylistki', powiedziałam" – ujawniła.