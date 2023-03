Barcelona lepsza bez Lewandowskiego? Zaskakująca statystyka katalońskiego klubu

W czwartkowym El Clasico Barcelona pokonała 1:0 (1:0) Real Madryt. Estadio Santiago Bernabeu było świadkiem przeciętnego meczu, w którym minimalnie lepszy był zespół trenera Xaviego Hernandeza. W spotkaniu nie wystąpił Robert Lewandowski, ze względu na kontuzję. Jak Barcelona statystycznie radzi sobie bez Polaka?

Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem Barcelony w sezonie 2022/23. Polak pauzuje ze względu na kontuzję. Fot. OLI SCARFF/AFP/East News

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej

Polak do Barcelony trafił latem 2022 roku za ok. 50 mln euro

Duma Katalonii jest liderem LaLiga, drugi jest Real Madryt

Tylko Eder Militao potrafił trafić do siatki w czwartkowym El Clasico. Pech świetnego obrońcy Realu Madryt polegał jednak na tym, że było to trafienie samobójcze, dające bezcenne zwycięstwo największemu rywalowi.

Barcelona wystąpiła w półfinale Pucharu Króla bez Roberta Lewandowskiego. Polak pauzował ze względu na kontuzję lewego uda. RL9 będzie musiał odpocząć przynajmniej kilkanaście dni, nieoficjalnie mowa o dwóch tygodniach bez gry dla "Lewego". W czwartkowym meczu na szpicy Dumy Katalonii zaprezentował się Ferran Torres. Mający 23 lata Hiszpan zagrał bez błysku, ale podobnie mogą o sobie powiedzieć pozostali piłkarze biegający po murawie.

Jak na półfinał krajowego pucharu i klasę obu drużyn, to El Clasico było po prostu przeciętne.

Barcelona bez "Lewego"? Same zwycięstwa!

Lewandowski opuścił już kilka spotkań drużyny trenera Xaviego Hernandeza. Polak zdążył już jednak pokazać się ze świetnej strony, zwłaszcza na boiskach LaLiga. "Lewy" jest liderem klasyfikacji strzelców w lidze hiszpańskiej, do tego kluczowym graczem Barcelony, co podkreślają zarówno w samym klubie, jak i w gronie piłkarskich ekspertów.

W opozycji do takich określeń są jednak statystyki Barcelony. Lewandowski jest co prawda najgroźniejszym napastnikiem drużyny, ale zespół bez RL9 na boisku też potrafi wygrywać. Co więcej, pod nieobecność Lewandowskiego, Barcelona wygrała wszystkie mecze.

Spoglądając na wykaz meczów, często nie były to pojedynki z mocnymi przeciwnikami. Wygrane z Atletico Madryt oraz Królewskimi, w obu przypadkach po 1:0, wyłamują się jednak spoza tej teorii. Trener Barcelony może być zadowolony z tego, że nie mogąc skorzystać z Polaka, drużyna potrafi się zaprezentować skutecznie, pod względem końcowego wyniku.

Wyniki meczów Barcelony "Lewego":

Viktoria Pilzno – FC Barcelona 2:4, Liga Mistrzów

Intercity – FC Barcelona 3:4, Puchar Króla

Atletico Madryt – FC Barcelona 0:1, La Liga

Barcelona – Getafe 1:0, La Liga

Girona – Barcelona 0:1, La Liga

Real Madryt – Barcelona 0:1, Puchar Króla

Kiedy wróci Lewandowski? Prawdopodobnie w okolicach 19 marca, kiedy Barca ponownie zagra z Realem Madryt. Tym razem będzie to starcie na Spotify Camp Nou, a stawką będą ligowe punkty. Dotychczas w hierarchii LaLiga górą jest Duma Katalonii, ale do końca sezonu pozostało jeszcze sporo grania. Piłkarze rozegrali dopiero 23 kolejki, a przewaga Barcelony nad Królewskimi to dystans siedmiu punktów.

Robert Lewandowski w rozgrywkach LaLiga zdobył 15 goli w 20 meczach. Do tego Polak dołożył cztery asysty. RL9 ustrzelił również pięć goli w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na słynnym Old Trafford RL9 zakończył trafianie do siatki w sezonie europejskich pucharów, dokładając jednego gola w Lidze Europy UEFA.

Warto także odnotować dwa trafienia "Lewego" w rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii. Polak miał też okazję zdobyć dublet podczas meczów Copa del Rey.