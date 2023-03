"Za takie czyny powinna być kara śmierci". Resort Ziobry reaguje na zabójstwo Eryka

W tym tygodniu doszło do brutalnego zabójstwo 16-letniego Eryka z Zamościa. W sprawę zaangażował się też resort Zbigniewa Ziobry. Wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski zwrócił się do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o objęcie nadzorem tego postępowania. Jak stwierdził, "za takie czyny powinna być kara śmierci".

Wice szef MS skierował wniosek do PK ws. zabójstwa Eryka. Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

16-letni Eryk z Zamościa został skatowany przez rówieśników. Nie przeżył

Jednemu z zatrzymanych grozi nawet 25 lat za ten czyn. W sprawę zaangażowało się też MS

Wiceminister od Zbigniewa Ziobry zwrócił się do PK z wnioskiem o objęcie nadzorem tego postępowania

Wyraził też swoją opinię w tej sprawie. Jak stwierdził "za takie czyny powinna być kara śmierci"

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, 16-letni Eryk z Zamościa został śmiertelnie pobity we wtorek w tym tygodniu w centrum miasta, gdy szedł w odwiedziny do babci. Zrobili to jego rówieśnicy.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu przesłuchiwała w czwartek zatrzymanych nastolatków: dwóch 16-latków, 16-letnią dziewczynę i 17-latka. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że nastolatek zmarł w wyniku obrażeń okolicy głowy.

Zatrzymanemu 17-latkowi, który usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. W piątek śledczy przekazali, że chłopak trafi na trzy miesiące do aresztu, a dwóch 16-latków "odpowie za udział w pobiciu, którego następstwem była śmierć człowieka". Najbliższe 3 miesiące spędzą oni w schronisku dla nieletnich. Zatrzymana 16-letnia dziewczyna została zwolniona. Funkcjonariusze ustalają jej udział w zdarzeniu.

MS reaguje ws. brutalnego zabójstwa nastolatka w Zamościu

W sprawę zaangażowało się też ministerstwo sprawiedliwości. "Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego o nadzór nad sprawą brutalnego zabójstwa 16-letniego Eryka z Zamościa" - poinformował na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski (Solidarna Polska).

"Młodzi zwyrodnialcy w biały dzień skatowali bezbronnego nastolatka. Zrobię wszystko, żeby oprawcy zostali surowo osądzeni. Za takie czyny powinna być kara śmierci" - dodał.

Portal gazeta.pl zwrócił się do Prokuratury Krajowej z prośbą o komentarz dotyczący wniosku Marcina Romanowskiego o nadzór nad postępowaniem. Pismo jednak najprawdopodobniej jeszcze nie doszło do PK.

W poniedziałek zabity Eryk zostanie pochowany

Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb nastolatka. Jak podał w piątek "Tygodnik Zamojski", pogrzeb 16-letniego Eryka odbędzie się w poniedziałek, 6 marca o godz. 11 w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Poinformowali o tym jego mama, brat, babcia, rodzina i przyjaciele.

Także dziś o godzinie 15 przez Zamość przejdzie marsz przeciwko przemocy upamiętniający nastolatka. Ma tam pojawić się rodzina zabitego.

"Róże, serduszka, różaniec, bukiecik przebiśniegów i mnóstwo zniczy. Tak wygląda miejsce, gdzie Eryk został śmiertelnie pobity. Na zamojskich Plantach" - relacjonuje gazeta, jak wygląda miejsce, gdzie doszło do zbrodni.