Piróg ostro o Egurroli. Tak nawiązał do burzy wokół Eurowizji

Przebieg tegorocznych preselekcji do Eurowizji wzbudził wśród widzów spore kontrowersje. Zamieszany jest w to też Agustin Egurrola, który był jurorem i przygotowywał grupę tancerek Blanki, która wygrała eliminacje. Tymczasem Michał Piróg dodał w sieci wymowny post. Zasugerował, jaka od dawna była postawa choreografa.

Michał Piróg i Agustin Egurrola przed laty współpracowali przy jednym programie. Fot. VIPHOTO/East News

Michał Piróg i Agustin Egurrola współpracowali kiedyś przy programie "You Can Dance"

Odkąd choreograf przeszedł do TVP, tancerz nie ma o nim najlepszego zdania. Dał to do zrozumienia również w najnowszej publikacji na Instagramie

Choć od preselekcji wyłaniających reprezentanta Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji upłynęło już kilka dni, to atmosfera wokół tego wydarzenia wciąż jest napięta. Przypomnijmy, że ostatecznie 1. miejsce zajęła Blanka z utworem "Solo", co nie spotkało się z pozytywnymi reakcjami fanów konkursu.

Co więcej, w wielu komentarzach pojawiły się oskarżenia pod adresem TVP o "ustawkę". Fani wskazują na wiele niejasności: na przykład przy wynikach głosowania widzów nie podano punktów czy procentów, ale numer miejsca. Dopiero później pokazano wyniki. Oprócz tego Blanka wystąpiła z tancerkami Agustina Egurroli i była jedną z gwiazd tegorocznego Sylwestra Marzeń w Zakopanem, wyliczają internauci.

Zebrała się więc grupa sympatyków konkursu i dziennikarzy, która wystosowała apel do prezesa TVP o wyjaśnienie sprawy. W dokumencie wspomniano również o Egurroli. "Bezstronność tego jurora jest więc co najmniej wątpliwa, ponieważ miał on istotny interes majątkowy w promowaniu współpracujących z nim tancerzy, w tym w uznanym za zwycięski występie" – podkreślono.

Piróg wymownie o Egurroli

Tymczasem na profilu Michała Piróga pojawił się sugestywny post. Tancerz wspomniał, z kim zasiadał w jury "You Can Dance" w TVN. Był tam też Agustin Egurrola.

"Zawsze siadałem za stołem i czekałem, co mnie zaskoczy i zachwyci, ale byli tacy, którzy pytali wcześniej 'kto ma być najlepszy'..." – napisał pod wspólnym zdjęciem z Egurrolą, Kingą Rusin i Patricią Kazadi.

Aktorka Urszula Dębska zwróciła się do tancerza z pytaniem, kogo ma na myśli. On jej odpowiedział: "Prezes, drugi pan ze zdjęcia, człowiek wewnętrznego interesu. Zwał jak zechcesz" – wskazując jednoznacznie na Agustina.

To nie pierwszy raz, gdy Piróg dosadnie podsumował choreografa. Przed dwoma laty, gdy dowiedział się, że Egurrola przechodzi do TVP, wstawił archiwalne zdjęcia z "YCD". Postanowił przywołać znajomych po fachu (w tym również Idę Nowakowską), którzy jego zdaniem "wybrali się na bal reżimowej telewizji".

"Wszystko się kończy, by zacząć mogło się nowe. Zmieniał się skład jurorski oraz prowadząca. Aż jestem w szoku, że połowa tego składu wybrała się na bal reżimowej telewizji. Mówiąc: "to tylko rozrywka". Fakt. Na balach u wielu sku...eli zawsze grała jakaś orkiestra, tańczył jakiś balet, grali jacyś aktorzy i to jest w tym najgorsze" – napisał Michał Piróg. "Oczywiście to moje subiektywne odczucia. Każdy robi, co chce i podejmuje dobre dla siebie decyzje. Jedni uprawiają seks, bo kochają partnera/partnerkę inni, bo kochają seks a inni, bo kochają pieniądze" – podsumował.