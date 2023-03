Blanka bała się oceny Górniak. Zdradziła też, jak powstał numer "Solo"

Blanka Stajkow to bez wątpienia jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni. Polsko-bułgarska piosenkarka, która w 2021 r. brała udział w eliminacjach do 10. edycji "Top Model", będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2023. Artystka gościła w podcaście TVP, gdzie opowiedziała o kulisach głośnych preselekcji. Jak powstała piosenka "Solo"?

Blanka Stajkow gościła w najnowszym odcinku podcastu "Bądźmy razem TVP"

Z prowadzącym Aleksandrem Sikorą poruszyli gorący temat eliminacji do Eurowizji 2023

Zwyciężczyni zdradziła, co wydarzyło się po jej występie na preselekcjach za kulisami

Ponadto opowiedziała o okolicznościach, w których powstał numer "Solo", z którym jedzie do Liverpoolu

22-letnia Blanka, czyli Blanka Sajkow, ma polsko-bułgarskie korzenie i przez pewien czas mieszkała w USA. Brała też udział w 10. edycji "Top Model", ale bez większego powodzenia. Ma na koncie również singiel "Better" oraz występ w teledysku "Pijemy za lepszy czas" Smolastego, który swego czasu był jej partnerem. Miała okazję śpiewać podczas ostatniego Sylwestra Marzeń w TVP. 26 lutego stało się jasne, że to ona poleci do Liverpoolu reprezentować Polskę na Eurowizji 2023. Znaczne grono widzów i internautów oceniło, że nie zasłużyła na ten zaszczyt. Blanka w rozmowie z Aleksandrem Sikorą w podcaście TVP skupiła się jednak na pozytywach i tym, że już w maju zaprezentuje się na scenie w Wielkiej Brytanii. "Konkretów jest coraz więcej. (...) Na pewno jest coraz więcej pomysłów i będzie dużo zmian i dużo pracy nad tym, żeby to było po prostu lepsze. Na pewno chciałabym przedłużyć piosenkę" oznajmiła.

Artystka pochwaliła się tym, że piosenka jest puszczana w kolejnych państwach, gdzie coraz bardziej wpada w ucho zagranicznym słuchaczom. Ma nadzieję, że przełoży się to na głosowanie.

"Jesteśmy grani w Bułgarii, Grecji, Turcji, na Litwie, Ukrainie, naprawdę w paru fajnych miejscach. I cieszę się, że "Solo" jest cały czas szerzej rozgrywane na świecie. Mam nadzieję, że jest to duży bonus i duży plus do tego, żeby zdobyć więcej punktów. Oczywiście teraz trwają przygotowania całego show - to się liczy najbardziej. Na pewno włożę w to bardzo dużo pracy i liczę, że to pomoże" – zapewniła. Kto ze składu jurorskiego na preselekcjach budził w Blance największy respekt? Okazuje się, że przewodnicząca jury, Edyta Górniak, która po występie podeszła do niej i zaczęła jej gratulować. "Dopiero wtedy dotarło do mnie, że zostałam odebrana bardzo pozytywnie. Zaczęło to do mnie docierać" – zwierzyła się Sikorze. Jej eurowizyjna propozycja "Solo" jest już dużym przebojem radiowym w Polsce. Utwór napisali z nią: Maciej Puchalski, Mikołaj Trybulec, Bartłomiej Rzeczycki, Marcin Górecki, Maria Droberg i Julia Sundberg.

"Solo jest napisana przeze mnie i jeszcze dwie dziewczyny. Jedna była wtedy w Finlandii, druga w Szwecji i napisałyśmy ją na Zoomie w dosłownie pół godziny, godzinę" – oznajmiła.

Swoją pierwszą piosenkę Blanka napisała w wieku 13 lat. Potem poprosiła mamę, by pomogła jej znaleźć producenta. "Swoją drogę zaczęłam od googlowania, jak nagrać swoją piosenkę. Totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić i gdzie mam iść. Mieszkałam wtedy w Mierzynie pod Szczecinem. Powiedziałam sobie: 'tak, to jest to, co chcę robić'" – wspomniała.