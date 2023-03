To tutaj odpoczywa po dalekich podróżach. Tak mieszka Martyna Wojciechowska [FOTO]

Mnóstwo książek dookoła, jasno i przytulnie – tak jest w mieszkaniu Martyny Wojciechowskiej na warszawskim Żoliborzu. To tutaj dziennikarka odpoczywa po dalekich podróżach. Na instagramowym koncie wrzuca czasem zdjęcia ze swojego "gniazdka", dzięki temu możemy podejrzeć, jak mieszka.

Choć Martyna Wojciechowska jest jedną z najpopularniejszych twarzy telewizji, to nie pławi się w luksusach. W jej mieszkaniu jest skromnie

Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" ma swoje miejsce na Ziemi w niewielkim mieszkaniu w Warszawie. Oto jak urządziła wnętrza

Tak mieszka Martyna Wojciechowska

Wojciechowska mieszka ze swoją córką Marysią. W ich mieszkaniu ciepły kąt mają też zwierzątka: pies i koty. Dziennikarka na Instagramie udostępnia czasem zdjęcia ze swojego lokum. Możemy na nich zauważyć, że wszystkie pomieszczenia urządziła w stonowanych kolorach.

Charakterystycznym elementem jest także duży regał w salonie wypełniony po brzegi książkami. Gwiazda TVN w jednym z wywiadów zdradziła, że jest pedantką, dlatego każda jej książka ma odpowiednie miejsce – uporządkowała je tematycznie.

Jednak to nie jedyny duży regał w mieszkaniu podróżniczki. Okazuje się, że w innym pokoju swoją półkę ma każda jej nagroda, a tych, przez okres swojej kariery uzbierała się naprawdę sporo.

Dodała też kiedyś kadr, na którym możemy zobaczyć jej salon z innej perspektywy. Wojciechowska postawiła na szarą kanapę. Wiele wskazuje na to, że lubi poduszki, bo ma ich tam naprawdę sporo. Tuż przy rogówce postawiła stolik kawowy z plastra drzewa. A naprzeciwko, pod telewizorem nie zabrakło oryginalnej komody.

Martyna "wpuściła" też swoich obserwatorów do kuchni. Przeważa tam biel i drewno, dzięki temu pomieszczenie jest jasne i przestronne. Prezenterka na środku kuchni postawiła gruby, drewniany stół.

Sypialnia – to tam dziennikarka odpoczywa po zrealizowaniu wszystkich zawodowych i prywatnych obowiązków. Do jej beżowego łóżka często zaglądają pupile. Martyna zadbała o dobre oświetlenie przy łóżku. Zamontowała doskonale pasująca kolorystycznie lampkę.

W mieszkaniu swój pokój ma również córka dziennikarki. U nastolatki na ścianach są ponaklejane plakaty. W jednym z postów Wojciechowska wspomniała, że Marysia jest fanką mang, czyli japońskich komiksów. "Coraz rzadziej mam wstęp do tego pokoju" – zdradziła ostatnio Martyna.

Historia kariery Martyny Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska to kobieta-legenda i to mimo że ma zaledwie 48 lat. Zaczynała jako modelka i studiowała ekonomię, by zostać dziennikarką motoryzacyjną. I to nie byle jaką – nie była tylko ładną buzią, ale znała się na motoryzacji nie gorzej niż starsi koledzy po fachu. Wkrótce miała nadejść prawdziwa sława – Martyna poprowadziła pierwsze polskie reality show ("Big Brothera") i stała się powszechnie rozpoznawana, a przy okazji zyskała sympatię Polaków.

Jednak showbiznes nigdy jej nie interesował. Po pracy poświęcała się więc swoim pasjom–podróżom, motoryzacji i chodzeniu po górach. O zainteresowaniach dziennikarki zrobiło się głośno, gdy ukończyła Rajd Paryż-Dakar. W tym samym roku 27-letnia wówczas Wojciechowska wspięła się na Mont Blanc – jeden ze szczytów składających się na tzw. Koronę Ziemi (zdobyła wszystkie jako trzecia Polka w historii).

W 2007 roku stanęła na szczycie Mount Everest, a po powrocie do Polski objęła stanowisko naczelnej polskich edycji "National Geographic". Jej kariera zawodowa zmieniła się o 180 stopni – od tej pory to ona mogła wybierać projekty, w których chce uczestniczyć, a najczęściej i je współtworzyć. I tak jest do dziś.

Wojciechowska wyrosła na jeden z najchętniej słuchanych głosów polskiego dziennikarstwa – bo i najczęściej jest to głos pełen rozsądku i empatii. Podróżniczka nie boi się też wypowiadać na ważne dla niej tematy, nawet jeśli może w ten sposób komuś podpaść.

Zawodowo Wojciechowska osiągnęła tak wiele, że spokojnie mogłaby obdzielić CV kilka osób.