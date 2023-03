Chirurg przez pomyłkę amputował 69-latkowi przyrodzenie. Sprawa trafiła do sądu

Agata Sucharska

W jednym z włoskich szpitali doszło do fatalnej pomyłki. Lekarz błędnie ocenił stan swojego 69-letniego pacjenta w wyniku czego doszło do niepotrzebnej amputacji przyrodzenia mężczyzny. Sprawa trafiła do sądu.