Zaskakujące statystyki Watykanu. Liczba katolików na świecie nieznacznie, ale wzrosła

Watykan udostępnił nowe statystyki dot. liczby katolików na świecie. Okazuje się, że liczba wiernych wzrosła do 1 miliarda 378 milionów, co stanowi 17,6 procent całej ludności świata. Nieco mniej optymistycznie dane prezentują się w naszym regionie.

Ilu katolików jest na świecie? Ujawniono nowe dane z watykańskich roczników. Fot. pxhere.com

Według danych Watykanu w 2021 roku katolików na świecie było o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

W Europie jednak ta liczba nie uległa większej zmianie.

W niektórych państwach doszło do dużej fali odejść z Kościoła.

Ilu katolików jest na świecie?

Najnowsze statystyki na temat liczby wiernych kościoła katolickiego zostały zaprezentowane w opublikowanym w Watykanie roczniku statystycznym za rok 2021. Z danych wynika, że światowa populacja katolików wzrosła w 2021 roku o 1,3 proc. do około 1,378 miliarda. Spadła jednak liczba duchownych o 0,39 proc. do 462 tysięcy. Biskupów jest 5340, a księży 407 tysięcy.

Wzrost wiernych nie został też odnotowany we wszystkich regionach. Liczba katolików w Afryce wzrosła o ponad 3 proc. W latach 2020 i 2021 na tym kontynencie mieszkało ponad 19 proc. katolików na świecie, prawie tyle samo co w Europie. Na naszym kontynencie liczba katolików pozostała mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast wzrost w obu Amerykach i Azji wyniósł około 1 proc.

Wielu wiernych odchodzi z Kościoła

W wielu krajach nastąpiła spora liczba apostazji. Dla przykładu liczba katolików w Niemczech spadła o 2,47 proc. w wyniku trwających skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym księży. Około 360 000 zarejestrowanych katolików opuściło kościół, a to więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Państwem, w którym było najwięcej katolików, okazała się Brazylia – wyznawców tej wiary było aż 180 milinów. Natomiast kontynentem, na którym zamieszkiwało najwięcej wiernych, są obie Ameryki. Mieszkało tam 48 proc. światowej populacji katolików.

Według rocznika – Annuarium Statisticum Ecclesiae – katolicy w 2021 roku stanowili 17,67 proc. światowej populacji i jest to współczynnik niezmienny w ostatnich latach.

Jak to wygląda w kościele w Polsce? Według oficjalnych statystyk 87 proc. polskiego społeczeństwa to katolicy, co przekłada się na 32 miliony osób. Pod koniec 2022 roku informowaliśmy w naTemat.pl o podsumowaniach polskiego Episkopatu, jeżeli chodzi o udział wiernych w życiu Kościoła.

Rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak SJ zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku odnotowano spadek liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach i liturgii. – Może to być po części skutkiem pandemii, po części postępującej sekularyzacji społeczeństwa, a po części także różnych grzechów duchownych – ocenił. – Wiele osób przyzwyczaiło się do śledzenia życia Kościoła za pomocą internetu i już nie wróciło do praktyk w świątyniach. Kościół stał się dla niektórych instytucją usługową, z którą nie chcą mieć zbyt wiele wspólnego – zauważył ksiądz Gęsiak.

Z najnowszego badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wynika, że w 2021 roku na niedzielnej mszy pojawiło się tylko 28,3 proc. wiernych, a do komunii przystępowało jedynie 12,9 proc.

