Oto czym serialowy "Walduś" zajmuje się "po godzinach". To bardzo wymagająca praca

Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia z serialu "Świat według Kiepskich". Aktor po godzinach podejmuje się też jednak innej pracy, która polega na pomocy zwierzętom. W najnowszym wywiadzie opowiedział, z jakimi sytuacjami przyszło mu się mierzyć.

Bartosz Żukowski opowiedział, czym zajmuje się po godzinach. fot Jacek Dominski/REPORTER

Bartosz Żukowski oprócz pracy w teatrze pomaga czworonogom. Jest inspektorem ds. ochrony zwierząt

Choć to zajęcie jest dla niego wymagające fizycznie i psychicznie, to daje mu spełnienie

Serialowy "Waldek" ze "Świata według Kiepskich" w swoich mediach społecznościowych już nie raz pokazywał, że zależy mu na dobru zwierząt: angażował się w zbiórki i akcje charytatywne.

Żukowski i jego "druga praca". Aktor pomaga zwierzętom

Tymczasem udzielił wywiadu portalowi o2, w którym zdradził kulisy swojej "drugiej pracy". Okazuje się, że po spektaklach w teatrze, często udaje się na interwencje.

- Widziałem dużo śmierci zwierząt, umierających z winy ludzkiej. Początkowo bardzo to przeżywałem. Płakałem, nie mogłem spać. Nie mieściło mi się to w głowie, że ludzie dopuszczają się takich zbrodni, bo to trzeba nazwać po imieniu. Niekarmienie czy niepojenie zwierzęcia przez kilka tygodni jest dla mnie zbrodnią - mówił.

Przyznał, że w stowarzyszeniu "Pogotowie dla Zwierząt" musi wykonywać też "brudną robotę". - Odwalam tam najgorszą, brudną robotę. Gdzieś się czołgam, tarzam się w odchodach, brudach, smrodach. Na tym to polega, nie oszukujmy się, to nie jest odbieranie trzech yorków od starszej pani, która ich nie wyprowadza. To często jest nawet sto albo więcej zwierząt, którym trzeba pomóc. To ciężka, fizyczna praca, która jest też wymagająca emocjonalnie, ale daje mi ogromną satysfakcję - dodał.

Aktor opisał, że pewnego razu czworonogi były tak zaniedbane, że wymagały natychmiastowej operacji. Innym razem brał udział w akcji ratowania konia, który ważył kilkaset kilogramów mniej, niż powinien.

Walduś z "Kiepskich" jest dziś nie do poznania

Przypomnijmy, że Żukowski od 1999 roku wcielał się w Waldka Kiepskiego, czyli syna Ferdka (Andrzej Grabowski) i Haliny (Marzena Kipiel-Sztuka) w serialu "Świat Według Kiepskich". Aktor rzadko udziela się medialnie i nie pojawia się w zbyt wielu produkcjach.

Kilka miesięcy temu szerokim echem odbiła się jego ogromna przemiana wyglądu. Gwiazdor zapuścił włosy i przestał golić zarost na twarzy. Ponownie zaskoczył wszystkim, kiedy przyszedł się na premierę sztuki "The Strings, czyli sex, drugs i disco".

Wspomnijmy, że Żukowskiego nie zobaczymy już w nowych odcinkach serialu "Świat według Kiepskich". Na początku czerwca 2022 roku Telewizja Polsat zdecydowała o definitywnym zakończeniu sitcomu.

W sumie nagrano 34 sezony "Kiepskich", co sprawia, że produkcja może pochwalić się mianem jednego z najdłużej nadawanych sitcomów, jakie powstały w rodzimej telewizji. Zwariowane perypetie mieszkańców kamienicy przy ul. Ćwiartki 3/4 śledziły pokolenia Polaków.