To naczelny Radia Szczecin ujawnił sprawę syna posłanki. "Haniebne działanie"

Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin jako pierwszy opublikował informację, która wskazała na to, że to syn posłanki PO Magdaleny Filiks padł ofiarą pedofilskiego ataku. To informacja, która musiała się pojawić, by przygotowany przez niego materiał miał wydźwięk zgodny z założeniami autora. Teraz, kiedy wyszło na jaw, że syn posłanki popełnił samobójstwo, naczelny rozgłośni nie odbiera telefonów i nie odpowiada na wiadomości.

On wskazał na dzieci Filiks. Kim jest Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin? Fot. kadr z rozmowy dla Telewizji Republika

Duklanowski w telewizji Republika powiedział, dlaczego redakcja opublikowała informacje o sprawie aktu pedofilskiego na synu Magdaleny Filiks

Tomasz Duklanowski w grudniu 2022 roku opublikował materiał, w którym opisał kulisy "afery pedofilskiej" w tamtejszym urzędzie marszałkowskim

Dziennikarz w taki sposób sformułował materiał, że z łatwością można było ustalić, kim są ofiary mężczyzny, który współpracował z politykami PO

Szczecińska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie samobójstwa syna Magdaleny Filiks. Chodzi o czyn z artykułu 151 kodeksu karnego, dotyczącego doprowadzenia do samobójstwa. Kto miałby w tym pomóc, śledczy na razie nie zdradzają. Wiadomo na razie tyle, że to Tomasz Duklanowski z publicznego Radia Szczecin w swoim materiale zamieścił informacje, które mogły pośrednio wskazywać na to, iż to syn Małgorzaty Fililks był ofiarą pedofila.

Duklanowski komentuje swój udział w ujawnieniu danych syna Magdaleny Filiks

Duklanowski odniósł się do sprawy, jeszcze przed samobójstwem syna Magdaleny Filiks. W Telewizji Republika, podczas styczniowej rozmowy powiedział, że publikacja miała pokazać, iż do afer pedofilskich dochodzi w różnego rodzaju instytucjach, a "informacja jest bardzo niewygodna w środowisku, z którego on (sprawca czynu pedofilskiego - red.) się wywodzi. Nie tylko Platformy, ale też temu środowisku tęczowemu".

Tu Duklanowski odniósł się do związków skazanego za akt pedofilii z PO oraz ruchem LGBT. Krzysztof F. pracował bowiem dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz był działaczem jednej z organizacji na rzecz mniejszości seksualnych.

– Stąd w tej chwili próba odwrócenia uwagi i próba atakowania mnie po to, by nie mówić o sprawie zasadniczej, że problem pedofilii to nie jest wyłącznie problem Kościoła katolickiego, ale też wielu innych środowisk takich jak właśnie środowiska polityczne, środowiska celebrytów, kulturalne i środowiska związane z tęczowymi kolorami – mówił w Telewizji Republika Duklanowski.

Po co Duklanowski podał dane syna posłanki?

Komentując kwestię ujawnienia danych, Tomasz Duklanowski powiedział, że to sposób "uciekania od problemu".

– To jest oczywiście nieprawda. My nie ujawniliśmy żadnych danych osobowych, jak to mówił jeden z redaktorów. Nie jest też prawdą to, co mówi pan Kmieciak, że on jest w ciągu piętnastu sekund dojść do tego, kogo były te dzieci. My oczywiście podaliśmy informację, że to były dzieci osoby publicznej, bo to było ważne i to trzeba było powiedzieć, natomiast to jest kłamliwa narracja, żeby nie mówić o problemie – wyjaśniał Duklanowski.

Prezes Radia Szczecin o sprawie śmierci syna posłanki Filiks

Do medialnego poruszenia, które wywołała śmierć syna posłanki poprzedzona upublicznieniem informacji wskazujących go jako ofiarę pedofila, odniósł się prezes Radia Szczecin. W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl powiedział:

W imieniu własnym i pracowników składam szczere wyrazy współczucia; nie ma słów, które oddałyby ogrom tragedii. Chciałbym jednocześnie poinformować, że zarząd na żadnym etapie nie bierze udziału w tworzeniu i publikacji materiałów dziennikarskich. Spółka od początku wyraża gotowość w wyjaśnieniu wszystkich aspektów sprawy

W niedzielę Radio Szczecin cyklicznie prowadzi debatę pod nazwą "Kawiarenka polityczna". W tym tygodniu audycję z udziałem gości odwołano. – Pewnie obawiano się, że będziemy rozmawiali na temat redaktora Tomasza Duklanowskiego i jego haniebnego działania – skomentował na Twitterze poseł PSL Jarosław Rzepa.

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, odkąd Magdalena Filiks poinformowała, że jej syn zmarł w wyniku samobójstwa, z redaktorem naczelnym Radia Szczecin nie ma żadnego kontaktu. Ma on nie odbierać telefonów i nie odpisywać na SMS-y, a powodem ma być urlop. Duklanowski miał na nim przebywać do wtorku, ale nie jest wykluczone, że w redakcji pojawi się już dzisiaj.

– Niewykluczone jednak, że przyjdzie do radia już w poniedziałek, bo rozmiary tego, co się wydarzyło wokół jego publikacji, wszystkim nam wymknęły się spod kontroli – cytuje anonimowego informatora portal.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

