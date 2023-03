Spięcie Dody i Idy Nowakowskiej w TVP. "Zachowaj swoje komentarze dla siebie"

Doda w minioną niedzielę (5 marca) pojawiła się m.in. w "Pytaniu na śniadanie". Ida Nowakowska podczas rozmowy z gwiazdą wspomniała o Dariuszu Pachucie. Rabczewska ucięła temat ostrą odpowiedzią.

Doda nerwowo zareagowała na komentarz Idy Nowakowskiej. Fot. Pawel Wodzynski/East News // fot. Adam Jankowski/REPORTER

Doda wróciła do TVP. Mogliśmy oglądać wokalistkę w aż dwóch programach: w "Pytaniu na Śniadanie" oraz w "Szansie na sukces"

Ida Nowakowska wspomniała o "przystojniaku", który skład serce Rabczewskiej. Reakcja samej zainteresowanej była stanowcza

"Pytanie na śniadanie": spięcie Dody z Idą Nowakowską

Doda wróciła do studia na Woronicza po ponad dekadzie przerwy. Zagościła w "Pytaniu na śniadanie". Akurat wtedy prowadzącymi byli: Ida Nowakowska i Tomasz Wolny.

Rozmawiali między innymi o sukcesie płyty Rabczewskiej oraz jej nowym singlu "Zatańczę z aniołami". W pewnym momencie gwiazda zdecydowała się na wyznanie dotyczące jej życia prywatnego.

- Chciałabym mieć jednego chłopaka na całe życie, no coś mi się nie udaje... - przyznała. Na to zareagowała Ida. Prezenterka nawiązała do nowego partnera piosenkarki, Dariusza Pachuta.

- Jest taki przystojny jeden - zaczęła. Rabczewska szybko się wtrąciła: - Ida, jestem również bardzo zazdrosna. Zachowaj swoje komentarze dla siebie.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zareagowała na to, zapewniając, że ma męża, z którym jest szczęśliwa. - Ale ja mam męża i bardzo go kocham! - podkreśliła.

Rabczewska od kilku miesięcy rozwija swoją relację z Dariuszem Pachutem. Zakochani często razem podróżują. Nowy ukochany gwiazdy jest sportowcem. Uwielbia wspinaczkę. Ostatnio zabrał wokalistkę do Austrii na narty.

Reakcje fanów na pojawienie się Dody w TVP

Dodajmy, że nie wszystkim fanom Dody spodobało się to, iż powróciła do Telewizji Polskiej. "TVPiS chce, żebyś pomogła wygrać im wybory"; "Do publicznej, która szykanuje ludzi i ustawia kandydatów na Eurowizję? Litości"; "Najgorszy moment na promocję w TVP"; "Myślę, że tym krokiem straciłaś wielu fanów - unfollow"; "W TVP? Nie oglądam" – takie komentarze pojawiły się pod postami Dody z wizyty w programach TVP.

Piosenkarka w rozmowie z Pomponikiem stwierdziła, że "nie interesuje mnie, co mają do powiedzenia hejterzy". – Dopóki nie płacą za mnie podatków, za moją edukację oraz za zdrowie, to nikt mi nie może mówić, jak mam żyć. Zresztą artysta nie może być blokowany. Nie rozumiem takiego oczekiwania, żeby decydował się na jedno radio czy telewizję. Każdy artysta chce docierać do każdej publiczności. Muzyka ma łączyć – stwierdziła.

Czy Doda na stałe rozgości się w TVP? To się okaże. Wiadomo, że marzeniem piosenkarki jest zostanie jurorką w muzycznym show TVP. Wcześniej proponowano jej fotel jurorki w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsatu, ale odmówiła.

"Ja marzę, z całym szacunkiem, żeby usiąść w "The Voice of Poland". Chcę być trenerem, chcę przekazywać swoje doświadczenia sceniczne, estradowe, wokalne, PR-owe, marketingowe. To jest moje wielkie marzenie i bardzo bym chciała, żeby się spełniło" – zwierzyła się artystka w wywiadzie z party.pl.