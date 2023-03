Wojewódzki znów chciał wywołać kontrowersje? Dodał zdjęcie dziecka

Kuba Wojewódzki znów chciał wywołać kontrowersje? Showman wrzucił zdjęcie rączki dziecka na swój instagramowy profil. Fani w komentarzach są jednogłośni.

Kuba Wojewódzki znów chciał wywołać kontrowersje? Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Kuba Wojewódzki już nie raz sugerował, że zostanie ojcem

Tym razem znów chciał wywołać szum? Pokazał fotografię dziecka i... zareklamował swoją restaurację

Internauci komentują: "To kolejna podpucha"

Wojewódzki słynie ze swoich prowokacyjnych postów. W 2021 roku zadrwił z fanów i ogłosił koniec swojego programu w TVN. Zamieścił wówczas post na Instagramie, w którym podziękował "wszystkim za obecność przez ostatnie 20 lat".

Szybko sprawę wyjaśnił Edward Miszczak, który był jeszcze szefem stacji. Nazwał ogłoszenie celebryty "totalną głupotą".

Z kolei w 2022 roku Wojewódzki wystąpił w "Dzień dobry TVN" przy okazji promocji nowego, rozrywkowego formatu "Mask Singer". W rozmowie z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem samozwańczy "król TVN-u" powiedział, że w wieku 60 lat zostanie ojcem. – Moja dziewczyna – uwaga – aktualnie w ciąży, zapytała mnie "co robiłeś dzisiaj w pracy kochanie?". Więc ja powiedziałem "kłóciłem się z tortem, słuchałem, jak śpiewa prysznic i patrzyłem, jak tańczą i śpiewają ręczniki plażowe... – mówił dziennikarz.

– Czy ty naprawdę zostaniesz ojcem? – dopytała Kalczyńska myśląc, że to żart. – Nie w tym programie, w realu. Obiecałem jej, że powiem to w najbardziej plotkarskim programie – oznajmił.

– I mamy ci naprawdę gratulować? – upewniła się ponownie dziennikarka. – Tak naprawdę to za siedem miesięcy. 60 lat na to czekałem – skwitował Wojewódzki, prosząc o zmianę tematu.

Za jakiś czas na jego instagramowym profilu pojawiło się ujęcie z dzieckiem. Fani zaczęli słać gratulacje, a to okazało się... kolejnym żartem. Zdjęcie pochodziło sprzed kilku lat. "Król TVN" wstawił je już w kwietniu 2018 roku.

Choć spora część fanów mimo wszystko czekała na informację o ojcostwie Wojewódzkiego, to gwiazdor ogłosił zupełnie inną nowinę. Na jednej z imprez branżowych pojawił się w towarzystwie modelki Anny Markowskiej. Niedługo później było już wiadomo oficjalnie, że są w związku.

Innym razem Kuba nabrał fanów, że podczas swojego programu pokłócił się z Karoliną Korwin-Piotrowską. Po wyemitowaniu całego odcinka wyszło na jaw, że była to ustawka.

Wojewódzki i nowe zdjęcie dziecka

W najnowszym poście na Instagramie Kuba opublikował kadr z samolotu, na którym widzimy rączkę dziecka. Tym razem fani nie chcieli już uwierzyć, że to zdjęcie może mieć coś wspólnego z rzeczywistością gwiazdora.

W dodatku w opisie publikacji Wojewódzki zareklamował swoją restaurację.

"Już czekamy na komentarze w stylu 'czy to dziecko Kuby'. A zdaje się, że to ojciec... kontrowersji"; "To jakieś przesłanie, że cieszy się pan Kuba z życia jak małe dziecko"; " Pewnego dnia jedno z twoich zdjęć będzie faktycznie prawdziwe, a my nawet się nie zorientujemy"; "Ty prowokatorze"; "Drugie imię Kuby to kontrowersja" - czytamy w komentarzach.