Kuba Wojewódzki sprawdzi swoje siły w oktagonie? Showman wskazał konkretną datę

Kuba Wojewódzki zaskoczył swoich fanów najnowszym postem, który wylądował na jego instagramowym koncie. Czyżby gwiazdor TVN-u chciał zaprezentować swoje umiejętności w mieszanych sztukach walki? Zapozował w stroju najbardziej popularnej federacji freak-fighterskiej w Polsce. Internauci zwrócili uwagę na jego posturę.

Kuba Wojewódzki spróbuje sił w Fame MMA? Zapozował w stroju federacji Fot. Instagram.com / @kuba_wojewodzki_official

Kuba Wojewódzki wie, jak zaskakiwać. Dziennikarz słynie z ciętego języka i ironicznego komentowania rzeczywistości

Teraz przyciągnął uwagę fanów zdjęciem, które zamieścił w mediach społecznościowych

Szykuje się na pojedynek w oktagonie? Pokazał zdjęcie w stroju z logo FAME i podpisał post datą

Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, męskich twarzy rodzimego show-biznesu i telewizji. Fani (i on sam) okrzyknęli go "królem TVN-u". Wszystko dlatego, że sygnowany jego imieniem i nazwiskiem talk-show króluje na antenie niezmiennie od ponad dwóch dekad. W piątek (24 lutego) na instagramowym profilu dziennikarza zagościło zaskakujące zdjęcie, opatrzone datą - 7 marca 2023. W takim wydaniu fani go jeszcze nie widzieli. 59-letni showman przyodział sportowy strój i rękawice z logo Fame MMA, co od razu przywodzi na myśl pytanie, czy będzie chciał zaprezentować się w oktagonie. Fani i znajomi z show-biznesu szybko zareagowali.

"O stary, byłeś na końcu listy ludzi, których bym się tam spodziewał. Teraz trzymam kciuki. Chyba że to bajt" – napisał Kamil Nożyński, znany z serialu "Ślepnąc od świateł". Emotikon roześmianej buźki dodała zaś córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Wojewódzki jej odpowiedział: "Twoich braci też kiedyś pobiję...". Oliwia Bieniuk na to: "Dawaj na solo!".

"Nóżki jak u sarenki"; "Czy walka odbędzie się o 21:37?"; "Nie wiem, czy FAME na to stać "; "Walki kurczaków będą" – komentowano. Internauci główkowali, kto mógłby być ewentualnym przeciwnikiem publicysty. Odpowiadając na jeden z takich wpisów, dziennikarz wskazał… Dorotę Wellman.

Czy faktycznie możemy liczyć na to, że zobaczymy dziennikarza, bijącego się w klatce? Zapewne nie. Choć gwiazdor w wolnym czasie lubi uprawiać sport i aktywnie spędzać czas, to nigdy nie wspominał o tym, że interesuje się sztukami walki.

Kolejny trop, świadczący o tym, że nie chodzi o jego walkę, to fakt, iż Wojewódzki oznaczył konto Wojciecha Goli i Fame MMA. Zdaje się, że to właśnie włodarz federacji będzie jego gościem w programie. Może chodzić też o kogoś innego, związanego organizacją np. o Krzysztofa Rozparę lub Boxdela, ale my obstawiamy Golę.

Warto połączyć fakty i zauważyć, że właśnie 7 marca 2023 roku startuje nowy, już 33. sezon popularnego programu showmana "Kuba Wojewódzki" w TVN.

Odcinki tradycyjnie będzie można oglądać w TVN oraz na Playerze we wtorki o godzinie 22:40. Zapewne wcześniej w social mediach stacji oraz Wojewódzkiego pojawi się zapowiedź pierwszego, więc będziemy wiedzieć, o jakiego gościa związanego z Fame MMA chodzi.

Wojewódzki często lubi żartować sobie w sieci. Wstawia posty, które podjudzają fanów i pozostawiają wiele niedopowiedzeń. W ubiegłym roku zapowiadał, że zostanie tatą. Potem temat ucichł, a o narodzinach bobasa nic nie wiadomo. Potem okazało się, że jest w związku z modelką Anną Markowską. Influencerka w ciąży nie była - przynajmniej z jej social mediów czy wyjść na ścianki nic takiego nie wynika.