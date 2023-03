Gra i śpiewa w zespole Metallica, a teraz wystąpi w westernie. Razem z Tyrionem z "Gry o tron"

James Hetfield znów wystąpi w filmie. Legendarny frontman zespoły Metallica wystąpi w mieszance thrillera i westernu: "The Thicket". W rolach głównych zobaczymy Juliette Lewis ("Urodzeni mordercy") i Petera Dinklage ("Gra o tron"). O czym opowie film?

James Hetfield z zespołu Metallica zagra w filmie "The Thicket" Fot. CapitalPictures/FaceToFace/REPORTER

James Hetfield znamy przede wszystkim jako gitarzystę i wokalistę grupy Metallica.

Po tym, jak w 2019 roku zagrał w filmie o Tedzie Bundym, najwyraźniej polubił aktorstwo i znów zobaczymy go w kolejnym thrillerze - tym razem na Dzikim Zachodzie.

"The Thicket" jest ekranizacją powieści Joego R. Lansdale'a o tym samym tytule z 2013 roku. Niestety nie została przetłumaczona na polski, ale może to się wkrótce zmieni.

Prace nad filmem "The Thicket" zaczęły się już rok po premierze książki, ale na drodze stanęła m.in. pandemia. Jego akcja będzie osadzona na przełomie ubiegłych wieków w Teksasie. Postać grana przez Juliette Lewis (zastąpiła Noomi Rapace), czyli Cut Throat Bill, stoi na czele gangu grasującego na ziemi niczyjej zwanej "The Big Thicket" (pl. "Wielki Gąszcz").

Bandyci porwali siostrę Jacka (Levon Hawke - syn Umy Thurman i Ethana Hawke'a), który postanawia wyruszyć na niebezpieczną, by ją uratować. W zapowiedzi filmu możemy przeczytać, że do tego celu werbuje łowcę nagród Reginalda Jonesa (Peter Dinklage - jest również producentem filmu), który jest grabarzem, alkoholikiem i synem byłego niewolnika, a także "cwaną prostytutkę".

James Hetfield w westernie "The Thicket". To jego nie pierwsza rola w filmie

James Hetfield od kilku lat próbuje swoich sił na dużym i małym ekranie. W 2019 r. zagrał policjanta w filmie "Podły, okrutny, zły", w którym rola Teda Bundy'ego przypadła Zacowi Efronowi. Dubbingował także postacie w m.in. "Akademii Skylanderów", był narratorem serii Discovery Channel - "The Hunt", a także zagrał fikcyjną wersję siebie w serialu "Billions".

Na razie nie wiemy, kogo w "The Thicket" zagra frontman zespołu Metallica - możliwe, że wcieli się znów w stróża prawa, a może i w członka gangu Cut Throat Bill. Oprócz niego i wymienionych aktorów w obsadzie znaleźli się: Esmé Creed-Miles, Leslie Grace, Gbenga Akinnagbe, Macon Blair, James Hetfield, Ned Dennehy, Andrew Schulz i Arliss Howard.

Zdjęcia do filmu ruszyły na początku marca w kanadyjskim mieście Calgary i mają potrwać do kwietnia. Reżyserem jest Elliott Lester ("Po katastrofie", "Blitz"), a scenariusz napisał Cristopher Kelley. "The Thicket" będzie dystrybuowany przez niedziałającą w Polsce platformę streamingową Tubi, więc liczymy, że któraś z tych, które istnieją na naszym rynku, wykupi licencję.

Metallica w 2024 roku wystąpi w Polsce. Kiedy nowa płyta?

Dodajmy, że Metallica wkrótce zagra nie jeden, a dwa koncerty w Polsce (05.07.2024 i 07.07.2024 na PGE Narodowym w Warszawie). Ceny zwalają z nóg. Legendarna grupa będzie promować swój najnowszy album "72 Seasons".

"Tak, dobrze przeczytaliście… zakończyliśmy nagrywanie w HQ, a nasz 12. studyjny album jest w drodze! Minęło sześć lat od 'Hardwired…To Self-Destruct', więc uważamy, że nadszedł czas na nową płytę. Z 12 utworami trwającymi łącznie ponad 77 minut, "72 Seasons" trafi do wszystkich miejsc, w których można słuchać muzyki w piątek, 14 kwietnia 2023 r." – poinformowali na swojej stronie w zeszłym roku.