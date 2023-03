Do Polski sunie cyklon Cornelis, przed nami kolejne pogodowe zaskoczenia. IMGW ostrzega

Niestety, mimo meteorologicznej wiosny, w najbliższych dniach czekają nas ujemne temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nawet ostrzeżenia dotyczące oblodzeń.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem. Fot. Wojciech Stróżyk/Reporter/Windy

We wtorek do Polski dotrze niż Cornelis. To on zwiastuje załamanie pogody w najbliższych dniach, które będą chłodne, a wręcz mroźne.

– W najbliższym czasie będą cały czas nad Polską układy niskiego ciśnienia, a to oznacza, że będzie sporo chmur, z których będzie padać i będzie padać wszystko: śnieg, deszcz, deszcz ze śniegiem – poinformował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski cytowany przez portal lebork.naszemiasto.pl.

"Uwaga będzie ślisko". IMGW ostrzega

"Uwaga będzie ślisko. Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, a temperatura minimalna przy gruncie do ok. -5°C" – można przeczytać w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w trzech województwach: lubuskim, łódzkim i wielkopolskim. Obowiązują one od godziny 21:00 w poniedziałek do godziny 7:00 rano we wtorek.

We wtorek z kolei synoptycy IMGW planują ogłosić alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Pojawi się także silny wiatr, a ostrzeżenia w związku z nim mogą obowiązywać dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W środę silny wiatr pojawi się w północnej części Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla północnych powiatów województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty związane z oblodzeniem mogą zostać wydane dla województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W górach z kolei spadnie do 15 centymetrów śniegu.

Pogoda. Co nas czeka w kolejnych dniach?

W czwartek alertów dot. oblodzenia możemy spodziewać się w województwie podkarpackim. Synoptycy przewidują także intensywne opady śniegu, w związku z czym mogą zostać wydane alerty dla województwa śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W piątek z kolei czeka nas znowu silny wiatr, a szczególnie w województwie lubuskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, mazowieckim, gdzie mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Kiedy do Polski przyjdzie prawdziwa wiosna? To może być najzimniejszy marzec

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, tegoroczny marzec ma być najzimniejszy od lat, tak wynika z modelu Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Już w pierwszym tygodniu przymrozki pojawiały się każdej nocy, a temperatura w ciągu dnia często oscylowała wokół zera stopni.

Drugi tydzień marca także zapowiada się poniżej średniej temperatury z poprzednich lat. W ciągu dnia będzie zaledwie 5-6 stopni, a w nocy dalej spodziewane są kilkustopniowe mrozy. W wielu miejscach Polski pada śnieg. Pomiędzy środą 8 marca a wtorkiem 14 marca w Polsce prawdopodobne będą deszcze, deszcze ze śniegiem oraz sam śnieg. Mogą wystąpić nawet burze śnieżne. W niektórych miejscach, zwłaszcza w górach, może spaść nawet 10-20 cm śniegu.

Według synoptyków ocieplenia możemy spodziewać się dopiero w połowie marca. Wtedy temperatury powinny maksymalnie dochodzić do 14 stopni Celsjusza. Prawdziwie wiosenna pogoda ma przyjść dopiero na początku kwietnia.