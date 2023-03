Colin Farrell powraca jako Pingwin. Wyciekły pierwsze zdjęcia ze spin-offu "Batmana"

Maja Mikołajczyk

C olin Farrell rok temu zaskoczył metamorfozą, jaką przeszedł na potrzeby filmu "Batman", w którym wcielił się w słynnego nemezis człowieka-nietoperza, czyli Pingwina. Właśnie wyciekły pierwsze zdjęcia z serialu HBO Max "The Penguin", w którym ponownie zobaczymy go w tej roli.