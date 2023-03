"Myślałam, że to pomyłka, wiedziałam mniej niż internet". Dramatyczne wyznanie mamy Eryka

Agnieszka Miastowska

W poniedziałek 6 marca rodzina, bliscy i szkolni znajomi pożegnali 16-letniego Eryka. Echa tragedii nie milkną, na jaw wychodzą nowe fakty z dnia śmierci chłopca. Mama chłopca Iwona Romanowska udzieliła wywiadu, w którym wyjaśnia, co stało się tego dnia z jej perspektywy. Jak mówi – gdy trafiła na policję, wiedziała o sprawie to, co przeczytała w internecie. Policjant tylko poprzez mruganie oczami potwierdził jej, że sprawcy zostali złapani.