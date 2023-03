Odbył się pogrzeb Mikołaja Filiksa. Syn posłanki PO odszedł w wieku niespełna 16 lat

We wtorek 7 marca o godzinie 12:30 odbył się pogrzeb syna posłanki Magdaleny Filiks. Mikołaj miał niespełna 16 lat.

Mikołaj Filiks został pochowany w Szczecinie fot. PIOTR DZIURMAN/REPORTER

Posłanka Magdalena Filiks poinformowała na początku miesiąca, że jej 15-letni syn popełnił samobójczą śmierć

Nastolatek był ofiarą aktu pedofilskiego przed trzema laty, co zostało opisane przez Radio Szczecin

We wtorek 7 marca odbył się pogrzeb chłopca

Pogrzeb 15-letniego Mikołaja Filiksa odbył się we wtorek 7 marca o godzinie 12:30 w Dolicach (woj. pomorskie). Wystawienie urny z prochami i pożegnanie miało miejsce w godz. 10:15-10:45 w Szczecinie, w kaplicy bocznej Cmentarza Centralnego.

Nastolatek zmarł 17 lutego. W środę 8 marca obchodziłby swoje 16. urodziny. Śledztwo w sprawie śmierci syna posłanki PO Małgorzaty Filiks prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinie.

Tragiczna śmierć 15-letniego Mikołaja

3 marca o godzinie 20:30 parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej opublikowała wstrząsający komunikat na Twitterze. "W dniu 17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat" – napisała.

Szczecińska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie samobójstwa syna Magdaleny Filiks. Chodzi o czyn z artykułu 151 kodeksu karnego, dotyczącego doprowadzenia do samobójstwa. Kto miałby w tym pomóc, śledczy na razie nie zdradzają. Wiadomo na razie tyle, że Tomasz Duklanowski z publicznego Radia Szczecin w swoim materiale zamieścił informacje, które mogły wskazywać na to, iż to syn Małgorzaty Fililks był ofiarą pedofila. Duklanowski odniósł się do sprawy jeszcze przed samobójstwem syna Magdaleny Filiks.

W Telewizji Republika, podczas styczniowej rozmowy, powiedział, że publikacja miała pokazać, iż do afer pedofilskich dochodzi w różnego rodzaju instytucjach, a "informacja jest bardzo niewygodna w środowisku, z którego on (sprawca czynu pedofilskiego - red.) się wywodzi. Nie tylko Platformy, ale też temu środowisku tęczowemu". Komentując kwestię ujawnienia danych, Tomasz Duklanowski powiedział, że to sposób "uciekania od problemu".

– To jest oczywiście nieprawda. My nie ujawniliśmy żadnych danych osobowych, jak to mówił jeden z redaktorów. Nie jest też prawdą to, co mówi pan Kmieciak, że on jest w ciągu piętnastu sekund dojść do tego, kogo były te dzieci. My oczywiście podaliśmy informację, że to były dzieci osoby publicznej, bo to było ważne i to trzeba było powiedzieć, natomiast to jest kłamliwa narracja, żeby nie mówić o problemie – przekonywał Duklanowski.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 – Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.