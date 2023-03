Bomba tłumaczy się ze swoich decyzji wychowawczych. Nawiązała do nagonki na siebie

Bomba zabrała głos po fali krytyki. Tłumaczy się z decyzji wychowawczych Fot.Piotr Molecki/East News

Pod koniec lipca ubiegłego roku zmarł Jacek Ochman. Działacz PZPN oraz prezes Znicza Pruszków w latach 2015-2021. Prywatnie mężczyzna był partnerem Sylwii Bomby, gwiazdy telewizyjnej, która sławę zdobyła w telewizyjnym show "Gogglebox. Przed telewizorem".

Para prowadziła bogate życie towarzyskie, z którego relacje Bomba publikowała w swoich social mediach. Związek doczekał się potomkini, Antoniny, ale rozpadł się krótko po narodzinach dziecka. Chwilę po rozstaniu gwiazda udzieliła wywiadu dla magazynu Party, w którym ujawniła, że mimo jej wyprowadzki z mieszkania partnera, zamierzają dzielić się opieką nad ich córeczką.

Teraz kiedy upłynęło trochę czasu od śmierci jej byłego partnera w wywiadzie dla jednego z tabloidów poinformowała, że w kwestii rozstania postanowiła zachować dyskrecję. Jak sama przyznała dotrzymała słowa, pomimo wielu pokus.

"Ja się na temat związku i rozstania bardzo mało wypowiadałam, miałam bardzo dużo propozycji, za duże pieniądze, że mogę zrobić okładkę, jak powiem, jak to było i opowiem całe kulisy, ale tego nigdy nie zrobiłam" – zdradziła w rozmowie z Plotkiem.

Pomimo tego, że Bomba i Ochman nie byli parą, to wciąż łączyło ich wspólne dziecko. Jednak jak donosi portal wspólna opieka nad małą Antoniną w praktyce się nie sprawdziła. Dziewczynka na cztery miesiące przed śmiercią ojca nie miała z nim kontaktu. Celebrytka również podjęła wszelkie kroki, by oszczędzić swojej córce traumy. Dlatego też zdecydowała się nie informować jej o śmierci taty.

Ludzie, znając pięć procent sytuacji, czyli to, że ja już od półtora roku nie byłam z tatą Antosi i to, że on umarł, kazali mi odbywać żałobę albo kazali mojemu dziecku, które nie widziało taty od czterech miesięcy przed jego śmiercią mówić mu, że tata nie żyje (...) Ja, żeby to dobrze przeprowadzić, udałam się do psychologa. Poprosił mnie o nakreślenie całej sytuacji, jak przebiega, co się wydarzyło. W momencie, kiedy Antosia się zaczęła delikatnie pytać: "Mamusiu, a co z moim tatą?", to ja jej zaczęłam przedstawiać, jak wygląda prawda. W którymś momencie dowiedziała się, że tata nie żyje, jest gwiazdką na niebie, patrzy na nią i zawsze może się do niego zwrócić.