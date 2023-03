T VP Info oskarża polityków Platformy Obywatelskiej o przyczynienie się do śmierci dziecka. Jest to nawiązanie do samobójstwa Mikołaja Filiksa, syna posłanki PO. Nastolatek padł trzy lata temu ofiarą pedofila (mężczyzna został skazany i odsiaduje wyrok więzienia), a pod koniec ubiegłego roku Radio Szczecin i TVP Info opublikowały dane, które pozwoliły na zidentyfikowanie ofiar i ich matki.





Szokujące paski informacyjne TVP po śmierci syna Filiks. "Nie żyje z powodu działań polityków PO"

Klaudia Łyszkowska

