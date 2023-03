W e wtorek 7 marca koło domu katolickiego przy ul. Kościelnej w Sosnowcu (woj. śląskie) znaleziono zwłoki. Jak donosi RMF FM, należą one do 26-letniego diakona. Z kolei diecezja sosnowiecka poinformowała o śmierci aż dwóch duchownych – księdza i diakona. W oświadczeniu przekonano, że prokuratura z uwagi na dobro sprawy nie udziela więcej informacji.





Diecezja informuje o "tragicznej śmierci dwóch duchownych". Media: Jeden z ranami kłutymi

Katarzyna Rochowicz

We wtorek 7 marca koło domu katolickiego przy ul. Kościelnej w Sosnowcu (woj. śląskie) znaleziono zwłoki. Jak donosi RMF FM, należą one do 26-letniego diakona. Z kolei diecezja sosnowiecka poinformowała o śmierci aż dwóch duchownych – księdza i diakona. W oświadczeniu przekonano, że prokuratura z uwagi na dobro sprawy nie udziela więcej informacji.