Edyta Górniak czuje się szantażowana. Dodała szokujące oświadczenie

Kamil Frątczak

E cha afery po polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji nadal nie cichną. Fani wciąż nie dają za wygraną przewodniczącej komisji Edycie Górniak. Tym razem jeden z użytkowników opublikował komentarz, w którym żąda, by gwiazda opublikowała swoją kartę do głosowania. Artystka poczuła się zaszantażowana. Tym samym opublikowała wymowne oświadczenie.