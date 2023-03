Sąd wydał wyrok w sprawie Cezarego Grabarczyka. Polityk uznany za winnego

Sąd Rejonowy w Łodzi wydał wyrok w sprawie nielegalnego pozyskania pozwolenia na broń przez Cezarego Grabarczyka. Były minister sprawiedliwości został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na rok.

Sąd Rejonowy w Łodzi wydał wyrok ws. Cezarego Grabarczyka. Fot. Andrzej Iwańczuk/Reporter

Cezary Grabarczyk to poseł PO, były minister infrastruktury i sprawiedliwości w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz

Łódzki sąd wydał wyrok ws. byłego ministra po trzech latach procesu

Proces Cezarego Grabarczyka rozpoczął się w 2019 roku. Dotyczył poświadczania w 2012 roku nieprawdziwych informacji w protokole z egzaminu na broń i w kartach egzaminacyjnych, a także przekroczenia uprawnienia w celu osiągnięcia osobistej korzyści. Polityk miał stwierdzić, że przeszedł egzamin, na którym w rzeczywistości był nieobecny. Za pierwsze przestępstwo groziło mu do 8 lat więzienia, a za drugie 10.

Sąd Rejonowy w Łodzi ogłosił w środę 8 marca wyrok ws. polityka i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na rok próby.

– Będę się odwoływał od wyroku, który zapadł. Jest on nieprawomocny. Na razie powstrzymam się od komentowania dzisiejszej decyzji sądu. Stosowny komentarz będzie w apelacji – przekazał Grabarczyk w rozmowie dla Onetu.

Grabarczyk nie przyznał się do winy. W trakcie procesu argumentował, że nigdy nie oczekiwał, żeby "egzamin odbył się w niezgodny z przepisami sposób". Wyrok nie jest prawomocny. Taką samą karę sąd orzekł również dla byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza S.

Dymisja Grabarczyka. Chodziło o sposób uzyskania pozwolenia na broń

W kwietniu 2015 roku Grabarczyk podał się do dymisji. Wątpliwości budziło uzyskane kilka lat wcześniej pozwolenie na broń. Media informowały, że Grabarczyk nie przystąpił do egzaminu praktycznego, który powinien nastąpić po egzaminie teoretycznym. Sprawę pogorszyło odsunięcie od śledztwa prokuratora, który chciał w związku z tym postawić ministrowi zarzuty.

W tym samym roku prokuratura umorzyła postępowanie. W listopadzie 2016 roku poseł został powołany na funkcję wiceministra rozwoju i infrastruktury w gabinecie cieni PO. Wówczas znowu wszczęto postępowanie – Cezaremu Grabarczykowi zarzucono poświadczenie nieprawdy w dokumentach podczas ubiegania się o pozwolenie na broń. Polityk nie przyznał się do winy i zrzekł immunitetu. W marcu 2018 roku usłyszał zarzuty.

Kim jest Cezary Grabarczyk?

Cezary Grabarczyk urodził się 26 kwietnia 1960 roku w Łodzi. Z wykształcenia jest prawnikiem. Podobnie jak jego żona wybrał aplikację adwokacką. W 1994 roku wstąpił do centrowej Unii Wolności, której członkiem był do 2001 roku. Po odejściu z UW Grabarczyk został członkiem Platformy Obywatelskiej. W 2001 roku po raz pierwszy został wybrany na posła z listy PO w okręgu sieradzkim. Posłem był łącznie sześć razy – podczas IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Mandat zdobył również w ostatnich wyborach parlamentarnych, w 2019 roku. 16 listopada 2007 Grabarczyk został ministrem infrastruktury w rządzie Donalda Tuska. 7 listopada 2011 został odwołany z urzędu, aby następnie dnia zostać wybranym na wicemarszałka Sejmu VII kadencji. Dwa lata później Cezary Grabarczyk został wiceprzewodniczącym PO (był nim do 2016 roku), z kolei 22 września 2014 roku objął stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz.