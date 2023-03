Wiadomo, kiedy "Avatar 2" trafi na VOD. Na Pandorę polecimy jeszcze w marcu

"Avatar: Istota wody" podbił kino, a niebawem podbije i platformę VOD. Już w marcu długo wyczekiwany film Jamesa Camerona widzowie będą mogli obejrzeć w domowym zaciszu.

Kiedy film "Avatar: Istota wody" będzie można obejrzeć na VOD? Fot. kadr z filmu "Avatar: Istota wody"

"Avatar: Istota wody", czyli druga część kultowej serii z 2009 roku w reżyserii Jamesa Camerona, otrzymała nominacje do Oscara i zarobiła na razie ponad 2 mld dolarów na całym świecie

W marcu 2023 roku film trafi na platformy VOD. Kiedy dokładnie? (DATA)

Kanadyjski reżyser i twórca "Titanica" planuje nakręcił siedem odsłon przygód Jake'a Sully'ego i jego rodziny

Sukces "Avatara: Istoty wody"

"Owszem, większość ludzi pójdzie na "Avatara: Istotę wody" dla efektów specjalnych. I wcale się nie zawiedzie, a wręcz zachwyci. Jednak opowiedziana przez Camerona historia, chociaż prosta, ma w sobie piękno, dzikość i niewinność. Dobro walczy ze złem, rodzina trzyma się razem, kolonializm jest zły i trzeba chronić przyrodę. A czy właśnie nie to jest najważniejsze?" – czytamy w recenzji "Avatara 2" autorstwa Oli Gersz z Działu Kultura w naTemat.

"Avatar: Istota wody" to kontynuacja filmu Jamesa Camerona z 2009, na którą widzowie wytrwale czekali latami. Produkcja zrealizowana w dużej mierze pod wodą i przy wykorzystaniu techniki 3D zarobiła łącznie 2,28 mld dolarów na całym świecie ze sprzedaży biletów, a także doczekała się nominacji do Oscara m.in. w kategoriach "najlepszy film" i "najlepsze efekty specjalne".

Fabuła tytułu osadzonego na księżycu Pandora skupia się na losach wielodzietnej rodziny Jake'a Sully'ego i Neytiri. Główny bohater, który w finale poprzedniej części porzucił swoje ludzkie ciało, by stać się członkiem leśnego klanu Omaticaya, musi za wszelką cenę bronić swoich bliskich przed mściwymi i niszczycielskimi "ludźmi z nieba". Chcąc przetrwać, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej decyduje się razem z dziećmi i żoną udać się do nadmorskiego klanu Metkayina.

Kiedy premiera filmu "Avatar: Istota wody" na VOD?

Premiera "Avatara: Istoty wody" w wersji cyfrowej odbędzie się już 28 marca 2023 roku. Co to oznacza? Wówczas będziemy mogli wykupić dostęp do filmów na platformach PVOD. Na ten moment nie wiadomo, kiedy sequel "Avatara" wyląduje w ofercie Disney+. Zakładamy, że to będzie tylko kwestia czasu.

James Cameron i kolejne części "Avatara"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w grudniu minionego roku Sam Worthington (odtwórca Jake'a Sully'ego) ogłosił w programie "The Tonight Show" Jimmy'ego Fallona, że trzecia odsłona "Avatara" została nakręcona w około 90 proc. James Cameron potwierdził zaś, że ma już przygotowane niektóre sceny z czwartej i piątej części serii. Ukażą się one kolejno w 2024, 2026 i 2028 roku (co dwa lata).

– Oczywiście nie będę w stanie robić filmów "Avatar" w nieskończoność. (...) Musiałbym kogoś wyszkolić i pokazać mu, jak to się robi, ponieważ nie obchodzi mnie, jak mądry jesteś jako reżyser, po prostu wiem, że nie wiesz, jak to się robi – stwierdził Cameron w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter". Kanadyjski reżyser chciałby nakręcić jeszcze szóstą i siódmą część "Avatara".

