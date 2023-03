Śmierć syna posłanki KO. Geblewicz pozywa naczelnego Radia Szczecin

Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin jako pierwszy opublikował informację, która wskazała na to, że to syn posłanki KO Magdaleny Filiks padł ofiarą pedofilskiego ataku. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz złożył właśnie pozew przeciwko redaktorowi naczelnemu Radia Szczecin.

Marszałek woj. zachodniopomorskiego Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Posłanka PO Magdalena Filiks poinformowała, że nie żyje jej syn, niespełna 16-letni Mikołaj. Chłopak, który był ofiarą pedofila, popełnił samobójstwo

O sprawie napisał Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin. Podał też szczegóły dotyczące ofiar oraz ich matki

Kroki prawne po tej publikacji podjął marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Sprawa trafiła w tym tygodniu do sądu

Jak informowaliśmy w poniedziałek, prokuratura w Szczecinie wszczęła postępowanie w sprawie samobójstwa syna Magdaleny Filiks. Chodzi o czyn z artykułu 151 kodeksu karnego, dotyczącego doprowadzenia do samobójstwa. Kto miałby w tym pomóc, śledczy na razie nie zdradzają.

Śledztwo w sprawie śmierci syna Magdaleny Filiks

Wiadomo na razie tyle, że to Tomasz Duklanowski z publicznego Radia Szczecin w swoim materiale zamieścił informacje, które mogły wskazywać na to, iż to syn Małgorzaty Fililks był ofiarą pedofila.

Duklanowski w Telewizji Republika odniósł się do związków skazanego za akt pedofilii z PO oraz ruchem LGBT. Krzysztof F. pracował bowiem dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz był działaczem jednej z organizacji na rzecz mniejszości seksualnych.

– Stąd w tej chwili próba odwrócenia uwagi i próba atakowania mnie po to, by nie mówić o sprawie zasadniczej, że problem pedofilii to nie jest wyłącznie problem Kościoła katolickiego, ale też wielu innych środowisk takich jak właśnie środowiska polityczne, środowiska celebrytów, kulturalne i środowiska związane z tęczowymi kolorami – mówił w Telewizji Republika Duklanowski.

Marszałek Geblewicz: złożyłem pozew przeciwko panu Duklanowskiemu

Sprawy publikacji Duklanowskiego nie zostawił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Wiem, że chciano oczernić mnie i tym samym uderzyć w całe środowisko Koalicji Obywatelskiej. Ale głównym i faktycznym celem politycznego ataku była matka, posłanka Magdalena Filiks, która mocno stanęła na odcisk politykom żyjącym z Lasów Państwowych. Ofiarą zaś stało się niewinne dziecko – przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską.

I poinformował: "Po publikacjach z grudnia postanowiłem podjąć kroki prawne przeciwko Radiu Szczecin. Dziś złożyłem pozew przeciwko panu Duklanowskiemu w sądzie i będę dochodził swoich praw. Każdy z nas ma swoją wrażliwość, swoją rodzinę, swoje dzieci. Kłamstwa i bezzasadne ataki narażają na infamię".

Śmierć Mikołaja Filiksa

Dodajmy, że niespełna 16-letni Mikołaj Filiks targnął się na swoje życie w ponad dwa lata od momentu, w którym stał się ofiarą molestowania seksualnego przez pedofila. Jako 13-latek miał on zostać napastowany przez mężczyznę, który pracował dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego jako pełnomocnik ds. uzależnień. Człowiek ten miał także poczęstować nieletnią skrętem, a na Mikołaju dopuścić się wymienionego czynu.

Jak podawała szczecińska "Wyborcza" sprawa prowadzona była w pełni tajnie, bez wiedzy dziennikarzy. W sprawach z udziałem dzieci zawsze chodzi o to, by pokrzywdzeni nie byli dodatkowo narażeni na żadne zagrożenie. Za zamkniętymi drzwiami zapadł też wyrok skazujący Krzysztofa F. na karę na 4 lata i 10 miesięcy więzienia.