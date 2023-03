Ks. Woźnicki obrażał z ambony kard. Dziwisza. "Głupi jest i do tego leniwy"

Ksiądz Michał Woźnicki już wiele razy krytykował z ambony kardynała Stanisława Dziwisza. Duchowny stwierdził tym razem, że 83-latek nie ma kwalifikacji do żadnego zawodu. Według niego nie nadawałby się nawet do przepychania toalety. – Po prostu głupi jest i do tego leniwy – mówił Woźnicki na jednym z kazań.

Ksiądz Michał Woźnicki ponownie skrytykował Stanisława Dziwisza. Czcigodny/youtube.com (screenshot)

Ksiądz Michał Woźnicki podczas kazania po raz kolejny skrytykował kardynała Stanisława Dziwisza

Duchowny nazwał go "typem karierowicza"

Ponownie odwołał się również do kwestii Żydów

Ksiądz Michał Woźnicki to usunięty z zakonu duchowny, odprawiający nielegalne msze dla tych, którzy się z nim solidaryzują. Na swoim koncie ma już obrażanie wiernych innych wyznań i osób LGBT. Znany jest z ostrej krytyki wobec zakonników, duchownych, a nawet samego papieża. Słynie m.in. z oburzających kazań, które transmitowane są w internecie.

W trakcie obostrzeń pandemicznych organizował msze święte, które były wówczas zakazane. Wielokrotnie interweniowała wtedy policja. Za liczne ekscesy wyrzucono go z zakonu oraz suspendowano. W 2022 roku odbyła się jego eksmisja, jednak Woźnickiemu nie przeszkodziło to, by pozostać aktywnym jako kapłan.

Ks. Woźnicki ostro o Dziwiszu

– Ta plazma dziś chodząca, Dziwisz. Załapał się skądś tam [...] na sekretarza Wojtyły, w efekcie tamten już umarł, a Dziwisz zostaje na stolicy arcybiskupiej w Krakowie. Jak patrzysz na tego człowieka, to na kogo on ma kwalifikacje? Jakby tu trzeba kibel było odepchać, to nie wiedziałby, w którą stronę rurę wepchać - mówił Woźnicki. Po chwili dodał, że "po prostu głupi jest i do tego leniwy".

W trakcie kazania zwrócił się także z pytaniem do wiernych. Zaznaczył, że arcybiskup Dziwisz jest "rodzajem karierowicza", który objął stanowisko po Wojtyle. – Pan umarł, to przejmuje siedzisko swojego pryncypała, nie jest interes? Interes. Pytam, jaki interes miał Wojtyła, że takiego ćmoka ze sobą brał? – głosił z ambony Woźnicki.

Ks. Woźnicki: Żydzi powinni wiedzieć, że mają wobec nas dług wdzięczności

Nawiązał także, nie pierwszy raz, do sytuacji Żydów. Jak zaznaczył, "Żydzi powinni wiedzieć, że mają wobec nas dług wdzięczności, który bardzo po żydowsku wykorzystują". – W czasach, w których byli gnani z całej Europy, polscy władcy ich przyjmowali, bo też mieli w tym interes. Przypisuje się to Polakom jako cnota i miłość, tymczasem była to słabość – podsumował.

Woźnicki skazany za antysemityzm

Na początku lutego ks. Michał Woźnicki został skazany przez poznański Sąd Rejonowy na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności i 30 godzin prac społecznych. Duchowny został oskarżony o to, że w październiku 2021 roku w trakcie kazania transmitowanego w internecie znieważył Żydów, porównując ich do "pasożytów". Miał również nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

Jak podawała wówczas "Gazeta Wyborcza", ks. Woźnicki miał mówić w trakcie kazania m.in., że "musimy zdawać sobie sprawę, że Żydzi w świecie przyjęli rolę pijawki, kleszcza, ciała, które żyje na organizmie żywiciela, puchnie, doprowadzając organizm żywiciela do śmierci, przenosząc się na następnego".