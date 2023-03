Do wszystkich kobiet, które wczoraj dostały tulipana z Biedronki. Faktycznie liczy się gest?

"Muszę się wyżalić. Dziś Dzień Kobiet, a ja dostałam kwiaty z Biedronki za 5 zł. [...] Słyszę od koleżanek, co robią ich mężowie i jest mi przykro. Normalnie przykro. Czuję się niedoceniona" – brzmi wyznanie jednej z internautek. W komentarzach burza. Jedni zarzucają jej niewdzięczność, inni podkreślają, że partner mógł bardziej się postarać. Zapytałam kobiety, jaka jest prawda o "tulipanie z marketu" – oczekujemy czegoś więcej czy doceniamy każdy gest?

Prezent na Dzień Kobiet - liczy się gest czy starania? Fot. Klaudia Szarowska / naTemat.pl

Niektóre z nas po Dniu Kobiet czują się zachwycone, inne niedocenione – i to nawet te, które dostały prezent

Zadałam kobietom szczere pytanie – czy w Dzień Kobiet i każdą inną okazję liczy się gest, czy jesteśmy rozczarowane, jeśli zabrakło "czegoś wow"

Ceny za bukiet czterech róż w warszawskich kwiaciarniach zaczynały się od 120 złotych, w poczcie kwiatowej duży bukiet to koszt 550 złotych

Czytelniczki wysłały mi, co dostały od swoich ukochanych, ale także, co kupiły sobie na prezent dla samej siebie

Prezent na Dzień Kobiet – strzał w kolano "kwiatkiem z marketu"?

Dzień Kobiet w Polsce zdecydowanie traktowany jest z większym pietyzmem niż Walentynki. O pierwszym święcie w Polsce mówi się często, że zajeżdża komercją, jest plastikowe, sztuczne i pochodzi z "zepsutego Zachodu". Dzień Kobiet mimo komunistycznej genezy (a może właśnie dzięki niej) w Polsce zakorzenił się na dobre.

Na jego popularność zdecydowanie wpływ ma fakt, że jest ogólnym świętem płci pięknej, co oznacza, że życzenia czy kwiatek należą się i mamie, i babci, nierzadko także koleżance z pracy czy znajomej. W walentynki zobowiązani do prezentu czują się raczej partnerzy wobec siebie. Jednak nie oszukujmy się – największa odpowiedzialność za świętowanie Dnia Kobiet i tak leży na barkach chłopaków, narzeczonych, kochanków, konkubentów, partnerów i mężów.

Nie muszę pytać, żeby wiedzieć, że brak życzeń czy kwiatka na Dzień Kobiet byłby przykry. Okazuje się jednak, że rozczarowanie może sprawić nawet sam prezent, na co dowodem jest wyznanie jednej z internautek, która na Dzień Kobiet dostała "kwiaty z Biedronki".

Podkreśla jednak, że nie chodzi jej o niską cenę prezentu, ale o fakt, że jej ukochany nie postarał się, bo jedyne, co zrobił to: "wszedł do Biedronki i kupił kwiaty". "I jeszcze jej nie pasuje!?" – zakrzyknęła pewnie połowa czytelników. Ano, niektórym nie pasuje... 26-letnia Dorota mówi mi czemu.

"Raz w roku mógłby się postarać"

Dorotę znam od dziecka i wiem, że jej gust do facetów jest dobry. Zawsze wybiera mężczyzn, którzy na jej punkcie mają obsesję, nie toleruje bylejakości w relacji. Gdy pokazuje jej ten post, zdecydowanie staje po stronie kobiety, która go napisała. Podkreśla, że według niej kobiety, które nazwały internautkę "niewdzięczną", same pragną znaczących gestów, ale nie wiedzą, że na nie zasługują.

Ja myślę, że kobiety, których faceci także nie wykazują specjalnej inicjatywy, pocieszają się w duchu mówiąc "liczy się gest" albo "niewdzięczna baba", a jednocześnie dla swojego faceta zrobiłby wszystko i nie widzą, że same też mogą od niego więcej wymagać.

Pytam, co ma na myśli. Dorota wyjaśnia, że mężczyźni często nie doceniają codziennej pracy kobiet, które nierzadko jako jedyne dbają o dom, wypełniając większość obowiązków. I raczej nie trzeba im przypominać o tym, kiedy ich facet ma urodziny i w jaki dzień przypada ich rocznica. Jednocześnie te same kobiety nie mogą liczyć na wykonanie wobec nich gestu bardziej skomplikowanego niż kupno kwiatów, bo wyjdą na wymagające materialistki.

Myślę, że faktycznie liczy się gest, a nie wydana suma, ale skoro kobieta gotuje mężczyźnie obiady czy codziennie po nim sprząta, a na urodziny kupuje mu Ps5 czy zabiera na jakiś wyjazd, to powinna jednak liczyć na więcej niż przypomnienie sobie o niej w ostatniej chwili w kolejce do biedronkowej kasy. Liczy się gest i absolutnie nie ma nic złego w kwiatach z marketu czy ich cenie! Chodzi jednak o energię, jaką się poświęca swojej kobiecie. Wrzucenie do koszyka bukietu kwiatów, jakby były gumą do żucia, to nie jest szczególny wysiłek.

Pytam, co byłoby alternatywą dla kwiatów – taką, która nie pochłonie wyższej kwoty, ale sprawi, że kobieta poczuje się rozpieszczona? Dorota wskazuje, że według niej lepsza byłaby własnoręcznie zrobiona kolacja, chociażby włoski makaron. – Kosztuje mniej niż bukiet kwiatów, a pokazuje trud włożony w przygotowanie – puentuje.

"Odkąd kwiaty można kupić w markecie, romantyzmu brak"

Kiedyś wręczenie swojej kobiecie kwiatów wymagało przynajmniej wycieczki do kwiaciarni, wybrania wraz z florystką kompozycji, która będzie pasowała do okazji i oczywiście gustu ukochanej – to wymagało wysiłku, a sama ceremonia wyglądała romantycznie.

Przyznajcie, że zgarnięcie tulipana w plastikowej osłonce ze sklepowej półki (gdzieś pomiędzy prezerwatywami a mentosami) i wrzucenie go do koszyka, nie ma w sobie już takiej magii.

Fakt, że markety oferują bukieciki kwiatów na każdą okazję, ma swoje przeciwniczki, ale też zwolenniczki. 32-letnia Patrycja podkreśla, że od kiedy kwiaty dostępne są w marketach, dostaje je przy wielu okazjach, z czego najzwyczajniej w świecie bardzo się cieszy.

Spójrzmy prawdzie w oczy, nie każdy facet wpadłby na pomysł, żeby zwykłego dnia kupić swojej kobiecie kwiaty, czasem zdarza się mu też zapomnieć o ważnej dacie. To, że kwiaty są dostępne pod ręką, to właśnie sprawia, że mężczyzna, który normalnie mógłby zaliczyć niezłą wpadkę i o prezencie zapomnieć, w ogóle coś zrobi. A ja byłabym za to wdzięczna.

Podobne zdanie ma 35-letni Mateusz, który przypomina, że Dzień Kobiet to tylko jedno ze świąt, w które od mężczyzn oczekuje się gestów. Wymienia walentynki, Święta Bożego Narodzenia, urodziny, imieniny i podkreśla, że w naszym społeczeństwie to mężczyzn zwykło się widzieć jako stronę obdarowującą.

Naprawdę to taki problem, że pan kupił tanie kwiaty w Biedronce? A może to było jego ostatnie 5 złotych? A może zapomniał o święcie, ale w ostatniej chwili się zorientował. Mężczyźni mają o wiele więcej świąt do obdarowywania kobiet i nie działa to w drugą.

"500 złotych za bukiet kwiatów?!"

Poza łatwą dostępnością marketowe kwiaty mają też inną ważną zaletę, która przy obecnej inflacji jest nie do przecenienia. Są po prostu tańsze. Ile trzeba zapłacić za bukiet... czy raczej kilka ciętych kwiatów w walentynki, pisał Alan Wysocki. Za cztery róże w jednej z warszawskich kwiaciarni zapłacił 180 złotych. W tańszej kwiaciarni w stolicy jedną różę nabyć można było za 24 złote, co za "bukiet" (umówmy się – najskromniejszy bukiet) dawało zawrotną kwotę 120 złotych.

Nie mówiąc o poczcie kwiatowej, której ceny można chyba z czystym sumieniem nazwać kosmicznymi. Za najskromniejszy możliwy bukiecik, czyli 5 róż zapłacimy 160 złotych, za naprawdę okazały, który zawiera 20 kwiatów – 550 złotych. Faktem może być więc, że "tulipan z marketu" to po prostu opcja w rozsądnej cenie. A wiele kobiet, z którymi rozmawiam, zupełnie nie rozumie rozżalenia internautki. Mówią bez ogródek – niewdzięcznica.

"Wdzięczna byłabym za jedną różę. Liczy się gest"

Większość kobiet, z którymi rozmawiam, wskazuje, że byłyby wdzięczne za jakikolwiek prezent, a internautce zabrakło pokory. 35-letnia Kamila, która aktualnie jest singielką, przyznaje, że w tym roku nie było mężczyzny, który mógłby sprawić jej niespodziankę i nie rozumie roszczeniowości internautki.

Ja bym się cieszyła nawet z jednego tulipana. Wczoraj w drodze do pracy widziałam kilku panów, którzy nieśli kwiaty z Biedronki. Kwiat to kwiat. Liczy się gest. Mamy czasy takie, a nie inne. Ja nie dostałam nic. Nie mam taty, który zawsze dawał tulipany, nie mam faceta. I jakoś żyję. A ta pani niech nie narzeka i nie porównuje się z koleżankami, bo wychodzi na to, że jej życie to ciągle porównywanie się do kogoś innego. Lubię małe gesty, niekosztowne i zawsze powtarzam, że facet nie musi mnie zapraszać do luksusowej restauracji, bo wolę zjeść pizzę, ale w fajnym towarzystwie.

Co kobiety dostały na Dzień Kobiet? Kwiaty są prezentem ponadczasowym i to one najczęściej przewijają się na zdjęciach, które dostałam. Nie zabrakło jednak też słodyczy, które często zapewniali pracodawcy. Zamówienia do domu niespodziankowego sushi. Drzewka mandarynkowego. Zaadoptowanego online niedźwiedzia. Niektóre kobiety sprawiły sobie prezent same.

Roksana jest singielką od kilku miesięcy. Na Dzień Kobiet kupiła sobie paletkę do konturowania twarzy i matę do jogi. – Taką porządną, o której mówiłam od 3 miesięcy! – podkreśla. Karolina kupiła sobie palmę w doniczce, właściwie dwie palmy. Alicja wizytę u kosmetyczki – pedicure i manicure. Dominika wymarzone buty.

Tradycja miesza się z nowoczesnością. Kobiety nadal chcą dostawać kwiaty (przynajmniej te, z którymi rozmawiam!). Ale mogą też kupić je sobie same. I na tym chyba polega Dzień Kobiet w XXI. Dla mnie brzmi dobrze.