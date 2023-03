F ani nieodżałowanych seriali Marvela na Netfliksie odliczają dni do premiery "Daredevila: Born Again" na Disney+. Zwłaszcza że w głównych rolach znowu wystąpią aktorzy oryginału. Gdy wyszło na jaw, że Jon Bernthal powróci jako Punisher, w sieci wybuchła szalona radość. Dołączył do niej również sam aktor na TikToku.





Powrót Jona Bernthala jako Punishera uradował fanów Marvela. Aktor opublikował specjalny filmik

Ola Gersz

