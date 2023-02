Poznajcie następcę Thanosa w 5. fazie MCU. Kang Zdobywca to złoczyńca o wielu twarzach

Wraz z filmem "Ant-Man i Osa: Kwantomania" startuje 5. faza Marvel Cinematic Universe. Poprzednie odsłony kinowej serii rozwijały motyw wieloświata i nie miały jednego wspólnego wroga dla superbohaterów. Właśnie nadszedł czas na przedstawienie widzom następcy Thanosa, czyli potężnego Kanga Zdobywcy.

Kim jest Kang Zdobywca, następca Thanosa w MCU? Fot. Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection

W filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania" przedstawiono nowego złoczyńcę, który będzie następcą Thanosa w walce z Avengersami i ich sojusznikami.

Kang Zdobywca (grany przez Jonathana Majorsa z serialu "Krainy Lovecrafta" i dramatu wojennego "Devotion") to odkrywca wieloświata, który posiada wiele wariantów (m.in. Rama-Tut, Immortus i Iron Lad). Pierwszy raz pojawił się w komiksie Stana Lee w latach 60. ubiegłego wieku.

W 5. fazie Marvel Cinematic Universe odegra kluczową rolę. Jakie filmy i seriale MCU zadebiutują w 2023 i 2024 roku?

Tekst zawiera spoilery dotyczące komiksów Marvela, filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania" oraz postaci Kanga Zdobywcy.

Początek 5. fazy Marvel Cinematic Universe

Marvel Cinematic Universe dzieli się na tak zwane fazy. Na pierwsze trzy fazy MCU w mniejszym lub większym stopniu wpływała postać Thanosa, która stanowiła największe znane dotychczas Avengersom i ich sojusznikom zagrożenie dla wszechświata. Superzłoczyńca za pomocą Rękawicy Nieskończoności zabił połowę populacji każdej planety w galaktyce. Efekt ostatecznie dało się odwrócić, choć trauma po tym zdarzeniu odbiła się na psychice niemalże każdej żyjącej istoty.

4. faza poniekąd starała się zmierzyć z pokłosiem decyzji Thanosa, zwalniając nieco tempo akcji i ukazując wewnętrzne rozterki bohaterów, którzy przez czystkę fioletowego giganta stracili na kilka lat najbliższe im osoby.

Twórcy kinowych adaptacji komiksów postawili sobie za cel, by w poprzedniej fazie zapoznać grono odbiorców z zupełnie nowymi bohaterami i poświęcić więcej czasu postaciom, które dotychczas znajdowały się na drugim planie. W końcu Kapitan Ameryka i Iron-Man odeszli na zasłużoną emeryturę, a to oni poniekąd spajali filmowe uniwersum.

W ramach ostatniej fazy Marvel Studios wyprodukował osiem seriali, co było ewenementem w skali ekranowych adaptacji, bowiem wcześniejsze serie opierały się wyłącznie o fabuły filmów, co niejako ułatwiało twórcom pracę nad łączeniem wszystkiego w spójną całość.

Część fanów krytykuje zresztą Marvela za to, że buduje swój fenomen na "układaniu puzzli". Ich zdaniem w MCU jednostrzałów (niezależnych produkcji) jest stosunkowo mało. Żeby lepiej rozumieć całą serię, trzeba oglądać tytuły na bieżąco. W 4. fazie powtarzającym się motywem był wieloświat. Mieliśmy go m.in. w produkcjach "Spider-Man: Bez drogi do domu", "Doktor Strange w multiwersum obłędu" i "Loki". Wątek multiwersum był o tyle dobrą podkładką pod 5. fazę, gdyż jest koherentny z historią "dziedzica tronu Thanosa".

Kim jest Kang Zdobywca z "Ant-Mana i Osy: Kwantomanii"?

Widzowie mieli okazję poznać Kanga Zdobywcę jeszcze przed premierą "Ant-Mana i Osy: Kwantomanii". Jego wariant pojawił się w finałowych odcinkach serialu "Loki" jako Władca Zmienności Czasu nadzorujący Świętą Linię Czasu. W limitowanej serii poświęconej bratu Thora przybliżono historię Kanga (aka "Tego, który trwa").

Okazuje się, że złoczyńca był kiedyś ludzkim naukowcem o imieniu Nathaniel Richards, który odkrył wieloświat i próbował skontaktować się ze wszystkimi swoimi wariantami z osobnych linii czasowych. Niestety nie wszystkie warianty Kanga były dobre - niektóre z nich kolonizowały równoległe światy, co finalnie przerodziło się w Multiwersalną Wojnę. Konflikt zakończył się wraz ze stworzeniem Urzędu Zmienności Czasu, który trzymał w ryzach niebezpieczne warianty.

Kang ostrzegał Lokiego, że jeśli go zabije, wszystkim grozi zagłada. Limitowana seria opowiadająca o bracie Thora kończy się rozpadem Świętej Linii Czasu.

Kang Zdobywca zadebiutował w stworzonym przez Stana Lee oraz Jacka Kirby'ego komiksie "Avengers #8" z 1964 roku (wystąpił jako Rama-Tut w "Fantastycznej Czwórce #19" z 1963 roku). Mówi się, że Nathaniel Richards może być potomkiem Dr. Dooma. W komiksowym uniwersum Marvela był znany pod wieloma imionami - od dobrego Iron Lada, złego Kid Immortusa, aż po faraona Ramę-Tuta (wroga Fantastycznej Czwórki) i Szkarłatnego Centuriona.

Po zdobyciu wehikułu czasu złoczyńca zaczął podbijać różne światy, gromadzić najpotężniejszą broń i rekrutować najsilniejszych wojowników, nie zwracając uwagi na prawa, jakim podlega czasoprzestrzeń. Jego nastoletnie "ja" chciało nawet zmienić przeszłość tak, by nigdy nie doszło w niej do narodzin Zdobywcy.

W "Kwantomanii" Kang jest wariantem wygnanym przez Radę Kangów z Królestwa Kangów (sojuszu wszystkich wariantów), ponieważ jego działania i poglądy uznano tam za zbyt skrajne. Rada przeprowadziła sabotaż i wysłała Zdobywcę do Wymiaru Kwantowego.

W scenie po napisach trzeciej części "Ant-Mana" widzimy, że Loki (Tom Hiddleston) i Mobius (Owen Wilson) cofnęli się do 1901 roku, aby spotkać się z Victorem Timely'em, który stworzył w Wisconsin twierdzę Chronopolis (łączy ona ze sobą wszystkie epoki w dziejach światów podbitych przez Zdobywcę). Na razie nie wiadomo, czy Timely to wygnany przez Radę Kangów wariant.

W innej scenie po napisach ukazano arenę pełną wariantów Zdobywcy. W Marvel Comics Rada Kangów istnieje w Limbo, czyli poza czasem i przestrzenią. W Marvel Comics grupie przewodniczy pierwotny Kang (Prime Kang). Rozwinięcia tego wątku możemy spodziewać się w nadchodzącym filmie "Avengers: The Kang Dynasty", który ma wejść do kin w 2025 roku.

Jonathan Majors jako Kang Zdobywca

"Dobrze się stało, że w roli Kanga obsadzono mniej znanego aktora, Jonathana Majorsa ("Kraina Lovecrafta" i "Devotion"). W jego grze aktorskiej wybrzmiewają echa szekspirowskiej podniosłości, lecz nie tak pompatyczne jak u Angeli Bassett w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Nie mogę oprzeć się pokusie, by napisać, że gra Zdobywcę tak jak Adam Driver grał Kylo Rena. Ma w sobie spokój, który w każdej chwili może zmącić niekontrolowany wybuch złości" – czytamy w naszej recenzji nowego "Ant-Mana".

– Zasadniczo Jonathan jest kameleonem, który może przybrać wiele różnych postaci, i właśnie to chcieliśmy wykorzystać w przypadku Kanga. Fajnie jest nie wiedzieć dokładnie, gdzie się pojawi i w jakiej formie – mówił w wywiadzie z portalem Collider prezes Marvel Studios Kevin Feige.

Kang jest oczywistym wyborem, gdy mamy do czynienia z wieloświatem. Kang jest innym typem złoczyńcy. Walczy z samym sobą i z bohaterami. Jest niezwykle potężną istotą, ale kiedy ją poznajemy, znajduje się w sytuacji, w której musi odzyskać utraconą moc.

– To piękne uczucie widzieć, że praca, którą wykonuję ja i moi współpracownicy, dociera do ludzi. Ta odpowiedzialność jest czymś, co szanuję i czymś, co naprawdę biorę na siebie – dodał w rozmowie z tym samym serwisem Majors.

5. faza MCU - jakie zobaczymy filmy i seriale? (LISTA)

Oto lista wszystkich produkcji, które uwzględniono w 5. fazie Marvel Cinematic Universe:

Ant-Man i Osa: Kwantomania (17 lutego 2023)

Tajna Inwazja , sezon 1 (wiosna 2023)

Strażnicy Galaktyki vol. 3 (5 maja 2023)

Loki , sezon 2 (lato 2023)

Echo , sezon 1 (lato 2023)

The Marvels (28 lipca 2023)

Blade (3 listopada 2023)

Ironheart , sezon 1 (jesień 2023)

Agatha: Coven of Chaos , sezon 1 (zima 2023)

Daredevil: Born Again , sezon 1 (wiosna 2024

Capitan America: New World Order (3 maja 2024)

Thunderbolts (26 lipca 2024)

W październiku minionego roku Kevin Feige zapowiedział, że 6. fazę MCU otworzy "Fantastyczna Czwórka" i dwa filmy z serii "Avengers" - "Dynastia Kanga" i "Secret Wars".

Feige wyjaśnił, że w najnowszej fazie Marvel Studios postara się być mniej ekskluzywne dla widzów. – Mówiłem o tym od lat: jeśli chcesz zanurzyć się i po prostu pójść do kina w piątkowy wieczór lub obejrzeć serial, możesz to zrobić. (...) Ale nigdy nie chcieliśmy, aby wydawało się to ekskluzywne - że widz musi odrobić pracę domową przed obejrzeniem czegoś. Teraz zdałem sobie sprawę, że wiele osób lubi odrabiać pracę domową. Wiele osób czerpie radość z odrabiania lekcji, ciągłości i łączności. Ale jest to równowaga polegająca na tym, że zawsze staramy się robić i jedno, i drugie – skwitował szef wytwórni.