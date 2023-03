Polka zaginęła w Holandii. 29-letnia Jessica Kurzawa uciekła ze szpitala

29-letnia Jessica Kurzawa uciekła ze szpitala w Amsterdamie 21 lutego. Holenderska policja od tamtej pory jej szuka i prosi, aby każdy, kto posiada informacje w związku z zaginioną Polką, skontaktował się ze służbami.

Zaginęła Jessica Kurzawa. Fot. Holenderska policja

Jessica Kurzawa mieszka w Haarlem w Holandii

Policja poszukuje jej od 21 lutego, kiedy uciekła ze szpitala VU Medical Center w Amsterdamie-Zuid

Została do niego przewieziona przez policję, która znalazła 29-latkę błąkającą się po ulicach Amsterdamu

Z uwagi na to, że kobieta zdawała się być zdezorientowana, funkcjonariusze postanowili przetransportować ją do szpitala. Polka czekając na pomoc, nagle uciekła z placówki. Jak informują holenderskie media, od czasu ucieczki 29-latki policja prowadziła intensywne poszukiwania, które głównie skupiły się na Amsterdamse Bos, lesie i parku niedaleko szpitala. Do policji dołączyło 70-80 osób z Veterans Search Team i wolontariuszy z doświadczeniem wojskowym.

"29-letnia Jessica zaginęła w Haarlem 21 lutego 2023 roku. Ostatnio widziano ją w pobliżu Vumc te Amsterdam. Ma 1,67 m wzrostu i można ją rozpoznać po białej kurtce z kapturem z ciemnym logotypem/napisem na wysokości lewej piersi. Miała na sobie szalik i buty w jasnym kolorze. Nosiła również okulary, duże oprawki. Długie włosy nosiła nad łopatkami. Na jednej z rąk ma bliznę o długości około 1 centymetra na wysokości knykci małego palca/palca serdecznego. Miała ze sobą plecak i może poruszać się komunikacją miejską lub pieszo" – głosi komunikat holenderskiej policji.

Holenderska policja do środy 8 marca nie otrzymała żadnych nowych informacji w sprawie zaginięcia kobiety. Rzecznik policji zaapelował, aby każda osoba, która posiada jakiekolwiek informacje, skontaktowała się z policją.

