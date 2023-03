Nowakowska zareagowała na reportaż o papieżu. Jej nagranie poruszyło fanów

Wiele gwiazd rodzimego show-biznesu zabrało głos po premierze reportażu TVN "Franciszkańska 3". Na szokujący materiał zareagowała również Ida Nowakowska. Prezenterka opublikowała nagranie, na którym widać jak poszła z synem do kościoła, by pokazać swój sprzeciw przeciwko ujawnionym ws. Jana Pawła II informacjom.

Nowakowska zareagowała na reportaż o Janie Pawle II. Zaskakujące nagranie Fot. VIPHOTO/East News

6 marca stacja TVN wyemitowała reportaż "Franciszkańska 3", w którym ukazane zostały zeznania mówiące o tym, że Karol Wojtyła wiedział o konkretnych przypadkach pedofilii wśród duchownych

Materiał został zrealizowany przez Marcina Gutowskiego, który nad tematem pochylił się w książce "Bielmo"

W sprawie głos zabrało wiele osób ze świata show-biznesu. Do tego grona dołączyła teraz Ida Nowakowska

"Franciszkańska 3" to reportaż TVN24, obok którego wielu nie potrafiło przejść obojętnie. Reporter programu "Czarno na białym" dotarł do ofiar księży, którzy podlegali kard. Karolowi Wojtyle. Dziennikarz dotarł nawet do osób, które o popełnianych przez księży przestępstwach osobiście informowały Wojtyłę. Jak się okazało, istnieje również dokumentacja, która potwierdza jego zachowania.

Nowakowska zareagowała na reportaż o Janie Pawle II. Zaskakujące nagranie

Na temat wyżej wspomnianego reportażu wypowiedziało się już wiele gwiazd. Swoje stanowisko przedstawiła również Ida Nowakowska. Prezenterka Telewizji Polskiej opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie, które poruszyło internautów. Tancerka udała się do kościoła św. Krzyża w Warszawie wraz ze swoim synkiem, by pokazać swój sprzeciw w stosunku do opublikowanego materiału ws. Jana Pawła II.

Na filmiku widać jak Nowakowska wraz z synem zapala świeczkę przy pomniku papieża Polaka. Relację dodała na Instagramie, przywołując słynne słowa Wojtyły "Nie lękajcie się. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi... Tej ziemi!" – napisała gwiazda TVP.

Fanka dobitnie skomentowała nagranie. "Cierpienie uszlachetnia"

Wielu fanów podziękowało Nowakowskiej za zaangażowanie. Tym samym pod postem pojawiła się masa cytowań Jana Pawła II. Komentarze miały na celu obronić wizerunek świętego. Jednak wśród użytkowników znaleźli się również ci, którymi wstrząsnęło dodane przez prezenterkę nagranie. Jeden komentarz zwrócił na siebie szczególną uwagę.

"Zapalasz świeczkę mam nadzieję w imię pamięci, tych, którzy odebrali sobie życie, bo odebrano im godność tam, gdzie ją powinni pielęgnować, a imię tych, którzy nigdy życia sobie nie ułożyli, skrywając w sercu wielką krzywdę (...) No ale tak, Kościołowi od dziesięcioleci przyświecała idea: 'cierpienie uszlachetnia...'" – skomentowała dobitnie jedna z internautek.

"Ty naprawdę jesteś taka ślepa? Czy po prostu jesteś fanką pedofilii w kościele?"; "Sprane mózgi"; "Jan Diabeł II"; "Rozumiem, że ten pokazowy filmik i świeczka to za ofiary pedofilii w Kościele Katolickim?" – pisali pod postem pozostali użytkownicy.