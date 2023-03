Rodzinna wieś Czarnka wśród celów "wycieczek patriotycznych". Dopłaca do nich państwo

Najnowsza edycja programu "Poznaj Polskę", w ramach którego szkoły mogą otrzymać dofinansowane z budżetu państwa na tzw. wycieczki patriotyczne, objęła również... Goszczanów, rodzinną wieś ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Rodzinna wieś Przemysława Czarnka znalazła się w programie "Poznaj Polskę" Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Program "Poznaj Polskę" pokrywa do 80 proc. kosztów wycieczki szkolnej, pod warunkiem odwiedzenia tzw. punktów edukacyjnych ze specjalnej listy

Właśnie ruszyły zapisy do czwartej edycji programu, który stał się znany jako "wycieczki patriotyczne"

Na nową listę trafił zagroda edukacyjna w Goszczanowie (woj. łódzkie), czyli rodzinnej wsi Przemysława Czarnka

Rodzinna wieś Czarnka na "wycieczkach patriotycznych"

W ramach programu "Poznaj Polskę" szkoły mogą ubiegać się o spore dofinansowanie wycieczek dla uczniów – z budżetu państwa może zostać pokryte nawet do 80 proc. kosztów wyjazdu. Jest to obwarowane pewnymi ograniczeniami: wycieczki mogą trwać maksymalnie 3 dni, zaś każdego dnia w programie powinny się znaleźć co najmniej dwa "punkty edukacyjne" z listy ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W najnowszej, czwartej już edycji programu, na liście punktów edukacyjnych do tzw. wycieczek patriotycznych znalazł się Goszczanów, czyli... rodzinna wieś ministra edukacji Przemysława Czarnka. Jak podaje Onet, w marcu 2023 na listę trafiła zagroda edukacyjna jednego z lokalnych miłośników folkloru, której główną atrakcją jest "Chatka babuni" – izba z wyposażeniem z XIX w.

Z gospodarzem tego miejsca skontaktowali się dziennikarze Onetu. Jak się okazało, nie przypomina on sobie, żeby zgłaszał zagrodę do rządowego programu. Wyraził przypuszczenie, że za zgłoszeniem może stać jeden z ośrodków doradztwa rolniczego, z którego ostatnio otrzymywał sugestie, aby odświeżyć stronę internetową zagrody.

Gospodarz zagrody przyznaje, że znał dziadków i rodziców Przemysława Czarnka, a jego dzieci chodziły do szkoły z przyszłym ministrem. Dodaje też, że choć objęcie zagrody ministerialnym programem go zaskoczyło, bardzo się z tego cieszy – jest bowiem szansą na to, że w odwiedziny przyjadą uczniowie z Łodzi.

Minister Czarnek pamięta o Goszczanowie

Wieś, z której pochodzi minister edukacji, nie została przez niego zapomniana. Czarnek jest honorowym obywatelem gminy – tytuł ten przyznano mu w 2021 roku. Z kolei we wrześniu 2022 roku minister wziął udział w imprezie z okazji 110-lecia goszczanowskiej straży pożarnej.

"Dziękuję za możliwość udziału w obchodach 110-lecia OSP w Gminie Goszczanów i przekazania nowego samochodu, który będzie służył strażakom i lokalnej społeczności" – komentował na Twitterze Czarnek.

Co jednak ciekawe, w tamtym momencie wóz strażacki o takim samym numerze rejestracyjnym jeździł w Goszczanowie od... ponad roku. Widać to choćby na tej stronie. Zarejestrowano na niej zdjęcie wozu strażackiego Scania P320 z września 2021 roku, na którym widzimy pojazd z napisem OSP Goszczanów o dokładnie takim samym numerze rejestracyjnym ESI 69998, jak ten, który wręczył Przemysław Czarnem służbom z Goszczanowa.