Nowe informacje ws. "willi plus". W resorcie Czarnka pojawili się inspektorzy NIK

Mateusz Przyborowski

Wygląda na to, że afera "willa plus" wkracza w nowy etap. Katarzyna Lubnauer przekazała, że do siedziby Ministerstwa Edukacji i Nauki weszli inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli. – Wydano polecenie zabezpieczenia wszystkich dokumentów, zdigitalizowania i przesłania kopii – poinformowała posłanka.