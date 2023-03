"Dzień dobry, dziękuję, kur..!". Tak mistrz olimpijski zaprasza polskich kibiców

Po MŚ w narciarstwie klasycznym w Planicy przyszedł czas na kolejne duże wyzwanie w kalendarzu Pucharu Świata. Tym razem mowa o cyklu Raw Air. To szósta edycja imprezy, której gospodarzami są Norwegowie. Zawody będą odbywać się od 10 do 19 marca, a oryginalny polskich kibiców zaprosił Daniel Andre Tande.

Daniel Andre Tande w niecodzienny sposób zaprasza polskich kibiców na norwerski turniej Raw Air. Fot. Zrzut ekranu / Instagram / RAW AIR Tournament

Raw Air 2023 odbędzie się na skoczniach w Oslo, Lillehammer i Vikersund

Dwukrotnie norweską imprezę wygrywał Kamil Stoch

Liderem Pucharu Świata jest Halvor Egner Granerud przed Dawidem Kubackim

– Dzień dobry, dziękuję, kur..! Ale to ostatnie słowo nie jest miłe – z uśmiechem rozpoczyna nagranie Daniel Andre Tande. W taki sposób uśmiechnięty mistrz olimpijski (drużynowo, w 2018 roku) chwali oraz zachęca do udziału w cyklu Raw Air kibiców Biało-Czerwonych.

Taki filmik można odnaleźć na oficjalnym profilu norweskiej imprezy na Instagramie.

Następnie w tle słychać... Mazurka Dąbrowskiego i znaczącą odpowiedź na pytanie, którzy kibice skoków narciarskich są najlepsi na świecie.

– Nie mam żadnych wątpliwości, to kibice z Polski – odpowiada Norweg, dodając: – Polscy fani podróżują po całym świecie, wspierając skoczków z przeróżnych krajów. Nie jest ważne, z jakiej jesteś narodowości, oni cię po prostu wspierają. Oczywiście, skoczków z Polski wspierają najmocniej, ale to normalne. Polscy kibice cieszą się z dalekich skoków. Spotykamy ich wszędzie i to jest naprawdę świetna sprawa – kwituje Tande.

To bardzo miły gest ze strony norweskich organizatorów. Można jednak przewidywać, że poza sympatią norweskiego mistrza względem fanów z kraju nad Wisłą, Norwegowie liczą na... wypełnienie trybun fanami podczas całego cyklu. Co wcale może nie okazać się taką prostą sprawą, bo skandynawscy kibice wyżej stawiają sobie np. rywalizację w biegach narciarskich.

Thurnbichler wystawił najmocniejszy skład

Reprezentacja Polski skoczków po MŚ w Planicy jest nieco podrażniona. Co prawda do domu z medalami wrócili Piotr Żyła (złoto) oraz Dawid Kubacki (brąz), ale nasza drużyna nie wywiązała z oczekiwań, które miała również wobec siebie. Skończyło się na czwartym miejscu na MŚ.

Trener Thomas Thurnbichler na Raw Air wyznaczył najmocniejszy zespół. Do drużyny, którą znaliśmy m.in. z MŚ w Planicy, dołączył jeszcze Jakub Wolny. Czyli polski znawca skoczni mamucich, świetnie odnajdujący się w takich realiach.

Kiedy zacznie się skakanie w Raw Air? Warto zaznaczyć, że istotne w klasyfikacji generalnej cyklu będą wszystkie skoki, zarówno z tzw. prologów (tj. kwalifikacji), jak i serii konkursowych. Dlatego zwyciężyć będzie mógł faktycznie najlepszy z najlepszych.

Pierwsze kwalifikacje już w piątek 10 marca od godziny 16:15 na skoczni w Oslo.

W tym roku znów odbędą się zawody w norweskiej stolicy oraz Lillehammer. Do programu wraca także skocznia mamucia w Vikersund, gdzie 19 marca zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma w nagrodę główną w wysokości 50 tysięcy euro.

Kwalifikacje oraz konkursy będą pokazywane na żywo na antenach Eurosportu, TVN oraz Playera. Podobnie jak wszystkie inne zawody z cyklu trwającego Pucharu Świata.