Makabryczny upadek skoczka w Planicy. W powietrzu puściło wiązanie w narcie

Fatalny upadek na dużej skoczni w Planicy zaliczył Peter Prevc. Słoweniec, który jest jednym z ulubieńców miejscowej publiczności, upadł bardzo groźnie podczas środowej próby na obiekcie, gdzie rozgrywane są MŚ. Skoczkowi wypięła się jedna z nart w trakcie lotu, a całe zdarzenie było bardzo groźne.

Peter Prevc zaliczył fatalny upadek podczas środowego skoku na skoczni w słoweńskiej Planicy. Fot. Zrzut ekranu / Facebook / Eurosport Polska

W słoweńskiej Planicy trwają MŚ w narciarstwie klasycznym. Do kolejnej rywalizacji na skoczni szykują się zarówno panie, jak i panowie. W środę doszło do bardzo groźnego upadku, który zaliczył Peter Prevc.

Słoweniec do m.in. mistrz olimpijski z igrzysk w Pekinie (2022) w rywalizacji drużynowej. Prevc wygrał również klasyfikację Pucharu Świata w sezonie 2015/16.

– Jeżeli chodzi o upadek Petera Prevca, przyczyną tego upadku było to, że puściło mu wiązanie z tyłu w narcie. To spowodowało, że ta narta prawa mu zupełnie odbiła. Lewa tymczasem poleciała w dół, zgarnęła powietrze i przeleciał wtedy Peter Prevc – opisywał na antenie Eurosportu dziennikarz Sebastian Szczęsny.

– Z tych informacji, które posiadam do tej pory, a rozmawiałem z dziennikarzami słoweńskimi, Peter czuje się dobrze, rozmawia, jest z nim kontakt. Zatem tutaj wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Został przetransportowany do szpitala w Kranjskiej Gorze. Tam zostaną przeprowadzone badania, czy nie doznał jakiś poważniejszych urazów. Na ten moment informacje są takie, że jest z nim wszystko okej – dodał Szczęsny.

