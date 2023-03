TVP przeszła samą siebie. Codziennie będzie pokazywać homilie Jana Pawła II

Po poniedziałkowej emisji reportażu TVN24 o Janie Pawle II i ukrywaniu pedofilii przez Kościół katolicki, prawica i media prorządowe prześcigają się w obronie Karola Wojtyły. Telewizja publiczna przeszła jednak właśnie samą siebie i ogłosiła, że będzie regularnie emitować... stare homilie Jana Pawła II.

TVP będzie pokazywać codziennie homilie Jana Pawła II. Fot. TVP/screen serwisu

W czwartek marszałkini Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła orędzie w obronie Jana Pawła II

Po nim pokazano kazanie Karola Wojtyły z jednej z jego pielgrzymek do Polski

W TVP tak zachwycili się tym pomysłem, że teraz będą pokazywać homilie papieża codziennie

Z ramówki TVP1 wynika, że codziennie po głównym wydaniu "Wiadomości", czyli w czasie największej oglądalności, widzowie stacji zobaczą archiwalne fragmenty homilii Jana Pawła II. Zaplanowano to o godz. 20:00. Na cykl zarezerwowano pięć minut.

TVP broni papieża. Będzie pokazywać jego kazania

Już w czwartek widzowie zaraz po "Wiadomościach" i orędziu marszałkini Sejmu Elżbiety Witek zobaczyli trwające ponad 40 minut kazanie, które Jan Paweł II wygłosił 2 czerwca 1979 roku w Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski.

To wtedy padały słynne już słowa:"Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

Dodajmy, że także w czwartek Telewizja Polska zaatakowała TVN24 za reportaż o Wojtyle. – Będziemy walczyć o odebranie Janowi Pawłowi II patronatu nad ulicami, szkołami", zapowiada Lewica. To efekt oszczerczych publikacji lewicowych mediów, atakujących papieża Polaka. Głos w obronie św. Jana Pawła II zabrał Sejm – mówiła Danuta Holecka, zapowiadając pierwszy materiał głównego wydania czwartkowych "Wiadomości".

"Wiadomości" TVP zaatakowały reportaż TVN24

A w dalszej części Krzysztof Nowina-Konopka mówił: "Założona przez konfidentów SB stacja TVN24 lansuje tezę o tym, że Karol Wojtyła rzekomo tuszował pedofilię w Kościele". "Zamiast prawdy stronniczy, wyrwany z historycznego kontekstu przekaz zbudowany na bezkrytycznie interpretowanych esbeckich materiałach" – usłyszeli widzowie.

A co mówiła we wspomnianym orędziu Witek? – Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszej kulturowej tożsamości – przekonywała marszałkini.

Podkreślała też, że "Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie".

W poniedziałek w TVN24 został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" Marcina Gutowskiego, dotyczący tuszowania pedofilii w polskim Kościele katolickim przez Karola Wojtyłę w okresie, w którym pełnił funkcję kardynała krakowskiego.

Autor reportażu rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania przyszłego papieża.